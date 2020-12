La Policia Local reparteix regals i il·lusió als xiquets i xiquetes de Torrent

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els agents van visitar els col·legis Verge del Rosari, Sant Joan Baptista i Lope de Vega per a traslladar als més xicotets la màgia i l’emoció d’aquestes dates

La màgia i la il·lusió de les festes nadalenques han inundat la ciutat de Torrent i, a pesar que enguany no s’han pogut celebrar la majoria d’actes programats per als més xicotets, la Policia Local ha volgut tindre un bonic gest amb els xiquets i xiquetes del municipi amb menys recursos. D’aquesta manera, els membres de la Policia han visitat els col·legis de Verge del Rosari, Sant Joan Baptista i Lope de Vega, on els xiquets van rebre un regal de les seues mans i els van retornar un enorme somriure.