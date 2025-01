La Policia Local tindrà més efectius durant els caps de setmana després de tancar un nou acord d’horaris

Gràcies a aquest acord s’adaptarà la plantilla a les necessitats reals de la ciutat

El govern municipal ha arribat a un acord amb els sindicats SPPLB i CSIF sobre els horaris, un tema pendent des de l’any 2019. Aquest acord suposa una adaptació de la plantilla de la Policia Local per atendre millor les noves necessitats de la ciutat.

Segons el regidor de Policia Local i Mobilitat, Jesús Carbonell, “era necessari aquest acord per adaptar la plantilla a les necessitats canviants de la ciutat, que ha experimentat un creixement en el turisme i en la població flotant, especialment els caps de setmana.” A més, la ciutat s’ha convertit en un pol d’atracció per a estudiants europeus i els esdeveniments han augmentat, requerint una major presència policial.

Fins ara, València comptava amb un Protocol d’Horaris de 2017, que va caducar el 2019 i va continuar prorrogat sense ajustar-se a la nova realitat. L’acord actual busca millorar l’atenció ciutadana, especialment per gestionar conductes incíviques com els botellots i la seguretat durant les festes i actes populars.

Aspectes fonamentals de l’acord

1. Adequació dels horaris i augment de la presència policial:

Una de les modificacions més destacades és la reorganització del règim de descansos de la Policia Local per garantir més efectius durant els caps de setmana, augmentant la presència policial i millorant la distribució d’efectius al llarg de la setmana. Això inclou àrees com la Unitat de Prevenció, Intervenció i Convivència (UPIC) i la Unitat de Medi Ambient (UMA), que s’integren per millorar l’eficiència, especialment durant els caps de setmana.

2. Operatius especials:

Els operatius especials, que cobriran esdeveniments amb un gran nombre de participants, passaran a ser voluntaris per als agents actuals, però s’han introduït canvis per fer-los més atractius, com ara una retribució acumulada a la nòmina, en comptes de pagaments separats que provocaven retards de fins a dos anys. També, els nous agents que s’incorporin hauran de participar en aquests operatius, integrant-los dins del servei ordinari.

3. Millora de l’eficiència administrativa:

El sistema de pagament d’operatius s’ha simplificat, amb un sistema de compensació que es farà de manera més directa i efectiva. Així, els agents no hauran d’esperar tant temps per rebre els pagaments.

Repercussió a la ciutat

L’acord contribuirà a reforçar la seguretat ciutadana i la gestió dels esdeveniments. A més, assegura que la Policia Local estigui més preparada per afrontar les noves demandes de la ciutat, millorant el control de conductes incíviques i la seguretat en general, especialment durant els caps de setmana i les festivitats.

Jesús Carbonell ha destacat que “amb aquest acord aconseguit, la Policia Local de València s’adapta als nous temps, augmentant el servei durant els caps de setmana i millorant la gestió dels operatius per garantir una millor seguretat per als ciutadans.”