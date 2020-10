La Policia Nacional a deté a València a un home després de causar danys en sis cotxes

Connect on Linked in

El van localitzar tirat en el sòl amb els peus en la calçada per a posteriorment baixar-se els pantalons mostrant els seus genitals alhora que li’ls agafava i deia: “suck my dick”

Agents de la Policia Nacional han detingut ahir en un carrer del districte d’Abastos de València a un home de 32 anys, d’origen romanés, com a presumpte autor dels delictes de danys i atemptat a agent de l’autoritat, després de fracturar els espills retrovisors de sis cotxes que estaven aparcats, i escopir i tractar de colpejar als agents.

Els fets van ocórrer ahir sobre les set menys deu de la vesprada quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser comissionats a un carrer del districte de Proveïments de València on pel que sembla hi havia un home tirat en el sòl amb els peus en la calçada.

Immediatament els policies es van dirigir al lloc on van observar a un home que semblava adormit, sense màscara, que feia cas omís a les indicacions d’aquests, moment en què es va despertar i va començar a cridar i a proferir frases com ara “suck my dick”. Els agents per a evitar mals majors ho van retirar de la calçada i ho van secundar en una paret, ja que pel que sembla estava begut.

En aqueix moment, gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van esbrinar que aqueix home moments abans pel que sembla havia trencat els espills retrovisors de diversos cotxes aparcats en un carrer pròxim amb el carro de metall que es trobava al seu costat.

Mentre un dels indicatius policials comprovava el manifestat, un altre romania amb el sospitós tractant d’identificar-ho, no sent possible ja que presentava una actitud agressiva i de menyspreu cap a aquests. Aquest es va baixar els pantalons, els va mostrar els seus genitals alhora que els agafava i manifestava “suck my dick”.

Els agents van tractar que deposara la seua actitud però va començar a escopir-los al mateix moment que escometia contra ells llançant-los punyades, no aconseguint aconseguir-los.

Finalment, els policies van comprovar que hi havia sis cotxes que presentaven danys i els espills retrovisors fracturats, per la qual cosa després de realitzar diverses comprovacions ho van detindre com a presumpte autor dels delictes de danys i atemptat a agent de l’autoritat.

En el trasllat a l’hospital, l’ara detingut va escopir en el cotxe i va propinar puntades i cabotades a la mampara de protecció i porta posterior, ocasionant uns danys.

El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.