La Policia Nacional aconsella als majors prendre una sèrie de precaucions a l’hora d’acudir al banc a cobrar les seues pensions

Els pensionistes solen ser víctimes de furts i estafes en els voltants d’entitats bancàries, després d’extraure diners

Davant qualsevol sospita, es recomana telefonar al 091

La Policia Nacional recorda que durant aquests dies, a la fi de mes, sol produir-se un increment de furts en els voltants d’entitats bancàries, sent les víctimes en la seua majoria persones d’avançada edat que acudeixen a cobrar les seues pensions.

Per aquest motiu, la Policia Nacional aconsella a la població prendre una sèrie de mesures preventives a l’hora d’operar en caixers automàtics i en el moment d’eixir d’ells, a fi d’evitar ser víctima de possibles furts i estafes.

En primer lloc, es recorda que cal mantindre una actitud vigilant, comprovant que cap persona al seu voltant es fixe en els diners que extrau o el número de PIN que introdueix en el caixer, tapant-lo amb la mà en el moment de teclejar-lo, així com observar que ningú vigila on guardem l’efectiu.

La Policia Nacional també aconsella desconfiar de l’ajuda de desconeguts en el moment en el qual s’està realitzant una operació bancària, perquè el seu objectiu pot ser furtar els nostres diners, cartilla o targeta.

També és aconsellable evitar les rutines i no acudir sempre els mateixos dies i hores al caixer, o bé tornar per un camí diferent del d’anada, a fi que ningú puga seguir-nos per a robar els diners que acabem de traure. A més, en el cas de les persones majors, s’aconsella que acudisquen acompanyades.

Des de la Policia Nacional es recorda, així mateix, que davant qualsevol sospita, no ha de realitzar-se cap operació en el banc i recomana avisar al 091. En cas de ser víctima d’un furt o estafa, denunciar-lo en Comissaria.