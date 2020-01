La Policia Nacional de Mislata celebra l’aniversari del cos

Connect on Linked in

En un senzill acte, els homes i dones que formen part de la Comissària de Mislata, han volgut rendir un sentit homenatge a la llarga trajectòria i labor de la Policia Nacional



Carlos F. Bielsa: “Hem de sentir-nos satisfets i orgullosos que la nostra Policia, fins i tot en aquests temps de canvi i inestabilitat perquè al final, ells sempre estan presents perquè la legalitat i la justica social prevalguen sobre els que pretenen alterar aqueix ordre”

L’esdeveniment, celebrat en l’Espai Crega de la Fàbrica i presidit per l’inspector cap de la de Policia Nacional a Mislata, Moisés Jiménez Barea i l’alcalde la localitat, Carlos Fernández Bielsa, ha reunit Comandaments i agents de les diferents forces de seguretat, així com a una àmplia representació del ple municipal i del teixit associatiu de la ciutat.



Els i les agents de la comissària de Policia Nacional a Mislata han celebrat l’aniversari de la seua creació, concretament fa 196 anys, quan “el rei Ferran VII dicta la Real Cèdula per la qual es creava la Policia General del Regne, amb la finalitat d’adaptar i modernitzar l’estructura de seguretat”. Així iniciava la seua intervenció Moisés Jiménez Barea, inspector cap de la Comissaria de Mislata, recordant els inicis d’un cos que “ha perdurat en el temps, consolidant-se com una de les institucions més valorades i respectades per la societat espanyola. Perdurar quasi dos segles només és possible fent un treball eficaç, tenint conviccions i principis sòlids i sent veritablement útils a la societat.”



Abans de la intervenció de l’alcalde de la localitat, Carlos Fernández Bielsa, l’inspector cap ha volgut rendir un sentit homenatge als homes i dones morts en acte de servei.



En el seu torn de paraula, Fernández Bielsa ha mostrat el seu agraïment als cossos de seguretat que exerceixen la seua funció a Mislata, ”gràcies per la vostra obstinació diària, pel treball i implicació constant a millorar la vida de les persones de la nostra ciutat”. L’alcalde ha volgut ressaltar la capacitat d’adaptació als nous temps i valorar especialment “l’enorme treball que la Policia Nacional està fent en la prevenció i actuació en casos de Violència de Gènere, emparant i oferint seguretat a les víctimes d’aquesta malaltia social.”



En finalitzar l’acte, tots els assistents en peus han escoltat els himnes de la Policia nacional, així com l’Himne Regional i l’Himne Nacional.