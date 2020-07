La Policia Nacional de València deté a un home per envestir a la seua parella amb el vehicle i fugir amb el fill dels dos

Connect on Linked in

L’home portava al menor en la part posterior del vehicle sense la deguda subjecció

Després de ser interceptat va donar positiu en la prova d’alcoholèmia

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a un home de 38 anys, d’origen espanyol, com a presumpte autor dels delictes de maltractaments en l’àmbit familiar i contra la seguretat viària. L’home després d’una forta discussió amb la seua parella li va arrabassar al fill menor de tots dos i va fugir en un vehicle sota els efectes de l’alcohol. En la fugida va atropellar a la seua parella.

Els fets es van produir en la matinada del dissabte quan els agents que realitzaven labors de prevenció, van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a l’avinguda Malva-rosa de València, on, pel que sembla, una persona observava com una parella forcejava i finalment l’home li arrabassava al xiquet a ella.

Mentre els agents es dirigien al lloc, va entrar una altra crida a la Sala del 091, en la qual s’alertava que un home li havia llevat a un menor a una dona i acabava d’atropellar a la mateixa amb un cotxe.

La patrulla va accedir ràpidament a l’avinguda observant un vehicle de les mateixes característiques aportades pels testimonis, circulant cap a ells i envaint els dos carrils, per la qual cosa els agents el van interceptar. Els policies van localitzar a un menor en la part posterior del cotxe sense cap subjecció malgrat tindre al costat una cadireta per a xiquets, i van observar que el conductor presentava símptomes de trobar-se en estat d’embriaguesa, per la qual cosa van sol·licitar la presència de Policia Local per a realitzar-li l’oportuna prova d’alcoholèmia que va resultar positiva.

Després de realitzar les gestions oportunes van esbrinar que després d’una forta discussió entre la parella, l’home li havia arrabassat al menor dels braços a la dona i s’havia donat a la fugida en el cotxe, atropellant a la parella ja que aquesta es va posar davant del vehicle per a evitar que s’anara amb el xiquet.

Posteriorment els policies van localitzar a la dona en un carrer pròxim, la qual va manifestar haver tingut una discussió amb la seua parella, la qual li havia atropellat i arrancat una ungla en colpejar-la amb el cotxe, observant els agents com sagnava per un dit de la mà esquerra, oferint-li en diverses ocasions assistència sanitària, negant-se aquesta totes les vegades.

Els policies van detindre a l’home com a presumpte autor dels delictes de maltractaments en l’àmbit familiar i contra la seguretat viària.

El detingut, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.