La Policia Nacional de València deté a una dona per agredir i amenaçar a la seua parella

Agents de la Policia Nacional han detingut ahir a València a una dona de 22 anys, d’origen marroquí, com a presumpta autora d’un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar, després d’agredir i amenaçar a la seua parella amb un ganivet.

Els fets van ocórrer sobre les cinc de la vesprada d’ahir, quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un domicili del districte de Transits de València, on s’estava produint una agressió de parella i la víctima es trobava molt espantada.

Immediatament els policies es van dirigir al lloc on van localitzar a un home, molt nerviós i temorós, que només parlava anglés, per la qual cosa els va passar un telèfon mòbil perquè es comunicaren amb una amiga la qual els va manifestar que l’home convivia amb la seua parella des de principis de març i que es trobaven a València, ja que havien vingut a passar les falles sense poder tornar a Regne Unit a causa de l’estat d’alarma. En dir-li aquest el seu desig de tornar al seu treball a Londres, ella s’ha posat molt nerviosa i ha començat una discussió, moment que la dona pel que sembla li ha colpejat al cap i arrapat el rostre, així com amenaçat amb un ganivet de grans dimensions, fugint la víctima de la casa i contactat amb una amiga la qual ha avisat a la Policia.

Els agents van pujar al domicili on es trobava la dona, que va reconéixer haver tingut una discussió amb la seua parella, i a més van observar en el sòl diversos trossos de cristall trencats, a més d’estar tot regirat, per la qual cosa la van detindre com a presumpta autora d’un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar.

La detinguda, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.

Si vosté és víctima d’aquesta mena de delicte o de qualsevol altre, així com és testimoni d’un delicte, encara en aquesta situació d’estat d’alarma, no dubte a telefonar al 091 que ràpidament acudirà una patrulla de la Policia Nacional, que una vegada allí li indicarà, si procedira, a la Comissaria de Policia on podrà presentar la denúncia corresponent.

La Policia recorda que les Oficines de Denúncies es troben obertes al públic, perquè en qualsevol moment els ciutadans es puguen dirigir a presentar la denúncia oportuna.

