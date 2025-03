La Policia Nacional desarticula una organització criminal itinerant especialitzada en el robatori de dispositius multimèdia

Fou detinguda in fraganti a València i els quatre integrants ingressaren a presó

Se’ls imputen 16 fets delictius comesos a València, Alacant, Madrid, Barcelona, Múrcia, Sevilla i Saragossa

Fracturaven les tancadures dels expositors i s’emportaven els articles de l’interior

Agents de la Policia Nacional han detingut a dos homes i dues dones, amb edats compreses entre els 31 i els 56 anys, membres d’una organització criminal itinerant que portava diversos mesos robant en centres comercials de diferents províncies espanyoles.

La detenció es va produir a València, on els membres del grup criminal van ser detectats pels vigilants de seguretat del centre comercial quan ja havien aconseguit apoderar-se de tres càmeres fotogràfiques valorades en gairebé 8.000 euros, ja que el dia anterior havien comès un robatori en un altre centre de Sabadell (Barcelona).

Al lloc dels fets va acudir una patrulla de la Comissaria del districte valencià de Marítim i agents del grup de Robatoris de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV) de València, que van procedir a la detenció dels quatre individus com a autors de delictes de robatori amb força en establiments oberts al públic. Es van recuperar les càmeres sostretes i es va localitzar el vehicle de lloguer que utilitzaven a les immediacions, on també es van ocupar diversos útils utilitzats per als robatoris.

D’altra banda, el Grup de Delinqüència Itinerant de Saragossa havia iniciat una investigació el mes de febrer després de rebre una denúncia d’un robatori amb força en un establiment d’un centre comercial. En aquest cas, els autors van sostreure tres telèfons mòbils valorats en més de 2.500 euros. Els agents van aconseguir identificar els presumptes responsables, qui també estarien implicats en altres robatoris similars cometuts en diverses ciutats del territori nacional. Com a resultat, es van emetre ordres de cerca i detenció per als quatre integrants, donat el seu caràcter itinerant.

Grup criminal itinerant

L’organització, composta per almenys quatre membres, actuava de manera perfectament estructurada i coordinada, operant en diversos punts de la geografia espanyola com València, Alacant, Madrid, Barcelona, Múrcia, Sevilla i Saragossa. Els membres del grup, amb vincles familiars entre ells, obtenien importants beneficis econòmics fruit de la seva activitat delictiva, ocasionant també un greu perjudici econòmic als establiments afectats.

Modus operandi

El grup actuava principalment en establiments especialitzats en la venda de dispositius electrònics d’alta gamma, com telèfons mòbils o càmeres de videogravació. Forçaven les tancadures de les vitrines que custodiaven aquests productes, mentre altres membres del grup feien funció de vigilància per evitar ser detectats. La participació coordinada de tots els membres era imprescindible per executar els robatoris amb rapidesa i eficàcia.

L’import dels articles sostrets en els 16 robatoris imputats ascendeix a més de 68.000 euros.

Els quatre detinguts comptaven amb antecedents policials previs, però després d’acreditar la seva participació en els 16 robatoris i la seva pertinença a una organització criminal en la investigació, es va aconseguir la seva desarticulació, ja que després del seu pas pel Jutjat d’Instrucció Set de València, en funcions de guàrdia, es va decretar el ingrés a presó provisional de tots ells.