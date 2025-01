La Policia Nacional desmantella dos punts de venda de droga i una plantació de marihuana indoor a Alzira

Detingudes sis persones d’un mateix clan familiar per delictes de tràfic de drogues, blanqueig de capitals i defraudació de subministraments.



Intervingudes diverses substàncies estupefaents, 89 plantes de marihuana, més de 25.000 euros en efectiu i altres materials relacionats.

Agents de la Policia Nacional han desmantellat a Alzira (València) dos punts de venda de droga i una plantació indoor de marihuana. L’operació ha conclòs amb la detenció de sis persones, tres homes i tres dones, d’edats compreses entre els 39 i els 69 anys, tots ells membres d’un mateix clan familiar.

Durant els registres s’han intervingut 92 dosis de cocaïna i heroïna, 70 grams de cocaïna, 7 grams d’haixix, 5 d’heroïna, 89 plantes de marihuana, més de 25.000 euros en efectiu, 16 cartutxos, una arma curta simulada i eines per al cultiu i la preparació de la droga.

Investigació des de juny de 2024

La investigació es va iniciar al juny de 2024, després de rebre informació dels agents de Seguretat Ciutadana sobre un punt negre de venda de drogues al barri de l’Alquerieta, a Alzira. Es va detectar una gran activitat de venda al detall de cocaïna i heroïna, amb nombrosos consumidors acudint diàriament a comprar dosis. Els agents van comprovar que moltes vegades les substàncies es consumien en plena via pública, fins i tot a la vista de menors d’edat.

Xarxa interconnectada de punts de venda

Les investigacions van permetre identificar dos punts de venda interconnectats, gestionats per dos germans i les seues parelles, així com un tercer domicili, la vivenda dels patriarques del clan, que servia com a base d’operacions. Aquest grup criminal es dedicava a l’adquisició, distribució i venda al detall de drogues, principalment cocaïna i heroïna, i en menor mesura marihuana.

Resultats de l’operació

Amb la identificació completa dels responsables, es van dur a terme registres simultanis als tres domicilis. Entre el material intervingut es troba:

Estupefaents: 92 dosis de cocaïna i heroïna, 70 grams de cocaïna, 7 d’haixix, 5 d’heroïna i 89 plantes de marihuana.

92 dosis de cocaïna i heroïna, 70 grams de cocaïna, 7 d’haixix, 5 d’heroïna i 89 plantes de marihuana. Efectiu: Més de 25.000 euros.

Més de 25.000 euros. Armes i materials: 16 cartutxos d’arma de foc, una arma curta simulada i una bàscula de precisió.

16 cartutxos d’arma de foc, una arma curta simulada i una bàscula de precisió. Materials per al cultiu: Utensilis per al cultiu i la preparació de droga.

L’operació ha sigut executada per agents de la Policia Judicial d’Alzira-Algemesí, amb la col·laboració de la Unitat d’Intervenció Policial (UIP), els Guies Canins i la Unitat Aèria.

Posats a disposició judicial

Els detinguts, amb antecedents policials, han sigut posats a disposició judicial acusats dels delictes de pertinença a grup criminal, contra la salut pública, blanqueig de capitals i defraudació de fluid elèctric i aigua potable.

Amb aquesta operació, la Policia Nacional dona un colp important al tràfic de drogues a la zona, millorant la seguretat ciutadana i reduint la presència de punts de venda en entorns urbans.