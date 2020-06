La Policia Nacional desmantella un laboratori de marihuana i deté a una parella

Connect on Linked in

null Els agents van localitzar en un altre habitatge pròxim una plantació de marihuana amb 144 plantes

Al domicili on realitzaven les vendes hi havia un gran tràfec de persones

Gràcies a la col·laboració ciutadana

Agents de la Policia Nacional han desmantellat un laboratori de marihuana en un habitatge del barri de Xenillet de Torrent i van detindre a una parella, una dona de 28 anys i un home de 33 anys, d’origen espanyol, com a presumpta autora dels delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.

Els policies van realitzar dos registres domiciliaris en els quals van intervindre dues bosses en l’interior de les quals hi havia cabdells de marihuana amb un pes d’uns 71 grams, 10 dosis de marihuana disposades per a la venda amb un pes d’un gram i mig cadascuna, 30 bossetes de plàstic amb cabdells de marihuana, 10 grams de picada de marihuana, 400 euros, tres bàscules de precisió, una catana i han desmantellat un laboratori amb 144 plantes de marihuana, 12 llums, 12 transformadors de llum, 12 bombetes, dos ventiladors i un filtre de partícules.

Les investigacions es van iniciar en tindre coneixement els agents que des d’un domicili del barri de Xenillet de Torrent es podria estar venent a la menuda substancies estupefaents, principalment, marihuana.

Durant les investigacions els policies van establir diversos dispositius de vigilància en els voltants del domicili i van observar un gran tràfec de persones a aquest, que accedien al pati i escassos minuts després l’abandonaven.



Continuant amb les investigacions, els agents van esbrinar que els sospitosos eren una parella ja coneguda per la policia.

Com a conseqüència de les investigacions, els policies van realitzar un registre en el domicili en el qual es duia a terme les vendes, on van detindre a la parella, així com van intervindre una bossa amb 34 grams en cabdells de marihuana, 10 cabdells de marihuana preparats per a la seua venda i embolicat cadascun en paper de plata, dues bàscules de precisió, 335 euros i una catana.

En el transcurs del registre, els agents van localitzar un joc de claus que pertanyia a un habitatge pròxim, propietat de l’ara detingut, per la qual cosa es van dirigir a la mateixa i van localitzar en el seu interior un laboratori de marihuana amb 144 plantes, 12 focus, 12 transformadors de llum, dos aparells d’aire condicionat, dos ventiladors i un filtre de partícules i la resta d’efectes a dalt citats.

Els detinguts, amb nombrosos antecedents policials, l’home ha passat a disposició judicial i la dona després de ser sentida en declaració va ser posada en llibertat no sense abans ser advertida de l’obligació de comparéixer davant l’Autoritat Judicial quan per a això fora requerida.