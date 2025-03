La Policía Nacional deté a 12 persones a València per pertinença a grup criminal i altres delictes

La Policía Nacional deté a 12 persones a València per pertinença a grup criminal, tinença il·legal d’explosius, desordres públics i atemptat contra agents de l’autoritat

Agents de la Policia Nacional han detingut a 12 homes d’edats compreses entre els 21 i els 44 anys per formar part d’un grup criminal, tinença il·legal d’explosius, desordres públics i atemptat contra agents de l’autoritat

En el marc d’una operació realitzada a l’antic llit del riu Túria de València, amb motiu del dispositiu especial de Falles contra l’ús indegut d’artifacts pirotècnics, la seua manipulació i fabricació artesanal.

Les detencions es van dur a terme després de la detecció d’un grup de persones que es desplaçaven des de diversos països de la Unió Europea amb l’objectiu de llançar artefactes pirotècnics de gran potència, alguns manipulats per augmentar el poder de l’explosió, posant en perill tant els implicats com els vianants de la zona. Els arrestats es reunien a través de les xarxes socials, on es promocionava el “turisme pirotècnic” aprofitant la festivitat de les Falles.

Les investigacions es van iniciar a principi d’any, quan agents de la Brigada Provincial de Informació de la Jefatura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana van identificar diverses comptes en xarxes socials que publicaven material gràfic amb imatges de persones fent un ús indegut de material explosiu artesanal.

Durant les detencions, els agents van haver de fer front a llançaments massius de material pirotècnic per part de diverses persones, algunes implicades en els fets delictius, així com resistència i violència per part dels arrestats. Per este motiu, no es descarten noves detencions en els pròxims dies, i la investigació es manté oberta.