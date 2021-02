La Policia Nacional deté a Alacant a “el Zarco”, un dels criminals més buscats a Colòmbia

Connect on Linked in

Agents de la Policia Nacional han detingut a Alacant a “el Zarco”, un dels criminals més buscats a Colòmbia. L’arrestat tenia en vigor una Ordre Internacional de Detenció –OID- per diferents homicidis en persones protegides i concert per a delinquir agreujat, fets pels quals tenia pendent una pena de 40 anys a Colòmbia.

La seua localització ha sigut possible gràcies a la cooperació policial internacional amb la Policia de Colòmbia a través de la OCN INTERPOL.

L’arrestat és un desmobilitzat de l’ELN –Exèrcit d’Alliberament Nacional de Colòmbia- dedicat al reclutament de falsos positius, això és, la captació de civils innocents per a assassinar-los a sang freda i presentar-los com a baixes de combat. Entre els fets que se li imputen és la captació i posterior lliurament a unitats militars a la Vall del Cauca i Tolima de 14 joves que, posteriorment, van ser assassinats i presentats com a baixes de combat.

De forma més concreta, els fets que motiven la reclamació internacional es remunten a 2007 quan el pròfug va participar en l’assassinat de quatre persones. Així mateix va ser el responsable de la mort d’altres sis en el municipi de Coyaima, on membres de l’Exèrcit Nacional van executar a aquestes persones a les quals van utilitzar posteriorment per a fer-les passar per víctimes de combat.

La localització del fugitiu ha sigut possible gràcies als canals de cooperació policial internacional. Els investigadors van tindre coneixement de l’existència d’una Notificació Roja d’INTERPOL per a la seua cerca i detenció per a extradició, i van iniciar gestions per a donar amb el seu parador perquè no existia cap rastre de la seua estada al nostre país.

Realitzat una exhaustiva anàlisi del seu entorn personal i familiar, es va obtindre informació relativa a vincles familiars que unien al fugitiu amb la ciutat de la Corunya on els investigadors, finalment, van començar la cerca. La línia de la investigació va portar als agents fins a una localitat de la ciutat d’Alacant, on es va establir un dispositiu policial que va permetre la seua detenció dissabte passat. El detingut ha sigut posat a la disposició de l’autoritat judicial a l’espera d’iniciar els tràmits d’extradició.