La Policia Nacional deté a huit persones per participar en una rinya agredint-se amb botelles de cristall i ganivets

La baralla es va saldar amb un ferit que va ser traslladat a l’Hospital la Fe

Agents de la Policia Nacional han detingut a València en la matinada del dilluns a huit persones d’entre 16 i 30 anys, com a presumptes autores d’un delicte de renyina tumultuària. En la batussa es van intervindre dos ganivets amb fulla de 11, 5 i 12 cm de longitud i diverses botelles de cristall, que van esgrimir per a amenaçar-se entre si.

Els fets van ocórrer sobre les tres i quart de la matinada del dilluns a l’interior d’un parc pròxim a l’avinguda de l’Equador de València, quan els policies que es trobaven realitzant labors de prevenció de seguretat ciutadana, van observar com dos grups estaven agredint-se. Els agents en veure la perillositat dels mitjans emprats, entre ells armes blanques i botelles de vidre, van demanar suport a altres dotacions que van acudir al lloc. La batussa es va saldar a més, amb un ferit que va ser traslladat a l’Hospital la Fe.

En aquest context, l’indicatiu que es va acostar al parc va baixar del vehicle policial i encara que en un primer moment els ara detinguts no van deposar la seua actitud a les indicacions dels policies, finalment aquests van arribar a controlar la situació situant a aquestes persones preventivament en el sòl.

Segons es desprén de les investigacions, la disputa es va desencadenar quan una de les xiques pel que sembla va amenaçar amb una botella de cristall després de trencar-la, a un home per a robar-li un patinet elèctric. Immediatament després, la dona va fugir del lloc dels fets, sent detinguda posteriorment als voltants com a presumpta autora d’un delicte de robatori amb violència i participació en renyina tumultuària.

Entre els detinguts hi havia dues xiques menors, de 16 i 17 anys, per la qual cosa es va informar els seus pares del motiu de la detenció i del lloc de custòdia. Una d’elles, va ser entregada als seus progenitors i l’altra a un centre de menors. La resta, dues d’ells amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.