La Policia Nacional deté a quatre persones després de desmantellar unes 1500 plantes de marihuana en un avançat estat de creixement

Connect on Linked in

Agents de la Policia Nacional van detindre ahir a Quart de Poblet a quatre persones, totes elles d’origen xinés, d’entre 28 i 46 anys, com a presumptes autores d’un delicte de tràfic de drogues i defraudació del fluid elèctric, després de desmantellar una nau industrial amb unes 1500 plantes de marihuana, la majoria en un avançat estat de creixement, amb un pes de 300 quilos, a més de 30 kilògrams de cabdells en procés d’assecat. Tot el cultiu es trobava distribuït en diferents espais per a assegurar la continuïtat de la collita.

Les investigacions es van iniciar fa dos mesos, quan els agents van tindre coneixement que en una nau industrial pel que sembla podria haver-hi un cultiu massiu de marihuana. Arran d’això, es van desenvolupar una sèrie de vigilàncies al voltant del recinte, comprovant com aquest lloc era contínuament freqüentat per persones de nacionalitat xinesa que accedien a l’interior de la nau en vehicles d’alta gamma i en la qual no es desenvolupava activitat empresarial. Així mateix, els agents van comprovar l’existència d’una important defraudació de fluid elèctric, que ascendia a un import de 6.000 euros mensuals.

En el transcurs de l’operatiu els agents van observar com davant l’arribada de persones a la nau que accedien a ella ràpidament, una altra que es trobava a l’interior s’assegurava que ningú els vera. Els sospitosos passaven diversos dies sense eixir de l’edifici i empraven importants mesures de seguretat per a evitar ser descoberts.

L’operatiu va culminar amb el registre de la nau en el matí d’ahir, moment en el qual els investigadors van comprovar que el recinte estava dividit en tres habitacles destinat per al cultiu i assecat de la substància estupefaent. A més, els agents van veure que l’espai comptava amb un complex sistema per al cultiu a gran escala, tubs d’extracció, aparells d’aire condicionat de grans dimensions, llums de calor i productes de químics per a accelerar el creixement.

Efectes intervinguts

A l’interior de la nau, els investigadors van intervindre unes 1500 plantes de marihuana de diferents grandàries amb un pes de 300 quilos triturats, així com 30 quilos de cabdells secs. A més, els agents van localitzar sis aparells d’aire condicionat, 80 llums, 2.000 planters i tests i nombrós cablejat, fusibles, extractors, entre altres efectes.

La nau es trobava dividida en dues plantes, la part de baix destinada a la plantació de la substància estupefaent i la de dalt usada com a habitatge dels cuidadors. En el lloc, els agents van comprovar com tres dels ara detinguts vivien en condicions insalubres, sent un d’ells el possible responsable de la plantació.

Les detencions s’han efectuat en el marc d’una operació policial dutes a terme per la Brigada Local de Policia Judicial de Quart de Poblet, en les quals també ha participat Policia Científica i Seguretat Ciutadana, a més del Grup Especial d’Operacions i la Unitat d’Helicòpters.

Els detinguts, un d’ells amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.