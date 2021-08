La Policia Nacional deté a tres homes després d’agredir-se en una baralla

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els agents han intervingut un ganivet de huit centímetres de longitud

Dos d’ells van ser localitzats amb el cos cobert de sang, amb corts i colps

22-agost-2021.- Agents de la Policia Nacional han detingut a València a tres homes, d’entre 29 i 40 anys, d’origen marroquí i algerià, com a presumptes autors dels delictes de lesions i amenaces, després de pel que sembla agredir-se en una baralla i amenaçar-se de mort.

Els fets van ocórrer sobre les dotze i quart de la nit, quan els agents van ser comissionats per la Sala del 091 perquè acudiren a un carrer del districte valencià de *Russafa, on s’estaria produint una batussa amb armes blanques.

Una vegada en el lloc, els policies van observar una reguera de sang sobre la vorera, el rastre de la qual conduïa fins al portal d’un edifici, on hi havia un toll de sang i cristalls trencats en el sòl, així com diversos veïns sol·licitant auxili.

En un moment donat, del portal va eixir un home amb el cos cobert de sang i una ferida profunda en l’avantbraç dret. Davant el seu estat, els agents van sol·licitar assistència sanitària i van esbrinar que en el transcurs d’una baralla, iniciada en la plaça pedagog *Pestalozzi, un home li hauria produït les ferides amb un ganivet i amenaçat amb matar-li a ell i a la seua família.

Seguidament es va presentar davant els agents l’home que li hauria acoltellat, també cobert de sang en tors i esquena, amb diversos colps i corts. Després de sol·licitar també assistència sanitària per a aquest, els policies van poder saber que les ferides li les hauria produïdes l’altre home, al costat d’altres dos homes més, amb pals i botelles de cristall trencades i que també li haurien amenaçat de mort.

Els agents, després de diverses perquisicions, van localitzar a un tercer implicat en la baralla i van detindre a tots ells com a presumptes autors dels delictes de lesions i amenaces. A més, van localitzar i van intervindre el ganivet presumptament emprat en l’agressió, de huit centímetres de longitud.

Els detinguts, dos d’ells amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.