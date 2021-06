La Policia Nacional deté a tres menors per llançar gots de cristall a dos policies des del balcó d’un primer pis

Connect on Linked in

Els fets van succeir el passat 29 de maig, poc després dels incidents ocorreguts al parc de *Marxalenes, on diversos joves van llançar pedres als agents

Els detinguts van ser reconeguts pels agents en trobar-se en els voltants del parc on un grup de joves van llançar botelles als policies

Agents de la Policia Nacional han detingut aquest dimarts a València, a tres xics menors d’edat, d’entre 15 i 16 anys, com a presumptes autors d’un delicte d’atemptat a agent de l’autoritat, després de pel que sembla llançar des del balcó d’un primer pis dos gots de cristall a dos agents que es trobaven patrullant la zona.

Els fets van ocórrer el passat 29 de maig, sobre les onze i mitja de la nit, en un carrer del districte valencià de *Trànsits, tan sols unes hores després d’uns incidents ocorreguts al parc de *Marxalenes de València, en els quals un grup de joves es van llançar objectes entre ells, així com als agents que van acudir al lloc en ser sol·licitats en diversos serveis, després de rebre diverses trucades en el 091, una d’elles per un ferit d’arma blanca, resultat ser falses al no ser requerits per cap persona.

Immediatament la Policia Nacional va establir un dispositiu de seguretat en la zona i quan dos agents es trobaven prestant servei de seguretat ciutadana, patrullant amb motocicleta, des d’un balcó de la primera planta d’un edifici de *Trànsits els van llançar dos gots de cristall, que van aconseguir esquivar. Els policies van poder observar que es tractava de quatre joves, als quals van reconéixer, ja que hores abans es trobaven en els voltants del parc on un grup de joves van participar tirant botelles als agents.

A conseqüència de les investigacions realitzades, els agents han detingut aquest dimarts als sospitosos, tots menors d’edat, com a presumptes autors d’un delicte d’atemptat a agent de l’autoritat, sent informada de tot això Fiscalia de Menors.

Els arrestats, una vegada sentits en declaració, han sigut entregats als seus tutors legals.