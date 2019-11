La Policia Nacional deté a un home dedicat a les estafes mitjançant la modalitat del “Nazareno”

Connect on Linked in

Agents de la Policia Nacional han detingut a un home de 70 anys, d’origen espanyol, que es dedicava a les estafes mitjançant la modalitat del “Nazareno” i a altres dos homes de 50 i 52 anys, d’origen espanyol i bolivià, respectivament, com a presumptes autors d’un delicte encobriment. La quantitat estafada a diverses empreses de la geografia espanyola ascendeix a uns 82.500 euros. Els policies van realitzar dues inspeccions en dos locals d’oci de València on van observar que la mercaderia adquirida de manera fraudulenta era exposada i venuda, per la qual cosa la van intervindre.

Les estafes en la modalitat del “nazareno” consisteix a contactar amb empreses fent-se passar per responsable d’una altra companyia per a fer compres per imports molt elevats, per a després no abonar-los i, generalment, donar eixida als productes en el mercat negre.

Les investigacions es van iniciar al febrer quan els agents van tindre coneixement que una empresa de Badajoz dedicada a la distribució de pernils i embotits havia patit una estafa que ascendia a uns 14.000 euros.

Durant les investigacions, els policies van esbrinar que pel que sembla un home s’havia fet passar per comercial d’una altra empresa de renom i havia sol·licitat diverses comandes. Una vegada comprovada la solvència d’aquesta, la comanda va ser depositada en una empresa de transports de la localitat valenciana de Xirivella.

Continuant amb les investigacions, els agents van esbrinar que quan les factures van arribar a l’empresa que suposadament havia realitzat la comanda, aquesta va negar ser la responsable d’aqueixes compres, moment en què es van adonar que havien sigut víctimes d’una estafa.

Empreses de venda d’aliments

Els agents van esbrinar que els sospitosos haurien utilitzat les dades d’altres empreses amb els quals pel que sembla haurien estafat a unes altres, totes elles dedicades a la venda de productes alimentaris de tota Espanya, així com que els estafadors utilitzaven per a contactar amb aquestes, telèfons mòbils de prepagament a nom de terceres persones que no tenien cap vincle amb ells.

Per a guanyar-se la confiança dels venedors, els autors després d’una primera comanda enviaven un justificant de transferència amb el pagament d’aquest, que resultava ser fals i així els donava temps a realitzar noves comandes.

En el transcurs de les investigacions, els policies van esbrinar que les comandes eren enviades a Xirivella –València- i pobles pròxims per alguns transportistes que havien sigut contractats pels sospitosos a través de pàgines d’anuncis i de manera telefònica per a realitzar els ports.

Detinguts per un presumpte delicte d’encobriment

Com a conseqüència de les investigacions, els agents van identificar a un dels presumptes autors, així com van esbrinar que aquest freqüentava dos locals d’oci a València, on van realitzar una inspecció, localitzant en un d’ells al sospitós i observant que en els magatzems, cambres frigorífiques i vitrines d’aquests estaven els productes que havien adquirit de manera fraudulenta, per la qual cosa va ser detingut.

Els policies van recuperar i van intervindre part de la mercaderia i a més van detindre als responsables dels locals d’oci com a presumptes autors d’un delicte d’encobriment, ja que pel que sembla eren els encarregats de donar eixida als productes.

Les empreses estafades estaven situades en Ibarra (Guipuzcoa), Ortuella (Biscaia), Huelva, Autol (La Rioja), Barbate (Cadis), Coca (Segòvia) i Màlaga.

Els detinguts, dos d’ells amb antecedents policials, un ha passat a disposició judicial, mentre els altres dos després de ser sentits en declaració van ser posats en llibertat, no sense abans ser advertits de l’obligació de comparéixer davant l’Autoritat Judicial quan per a això foren requerits.