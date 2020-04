La Policia Nacional deté a un home després d’amenaçar amb un ganivet a la seua mare

Print This Post

Gràcies a la col·laboració ciutadana

Els agents van intervindre el ganivet que es trobava clavat en els fogons de la cuina

La víctima es trobava a casa d’uns veïns

Agents de la Policia Nacional han detingut el diumenge de matinada en el seu domicili del districte de Tránsits de València a un home de 39 anys, d’origen francés, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar, després de pel que sembla agredir i amenaçar amb un ganivet a la seua mare, que davant el temor al fet que li poguera fer alguna cosa es va refugiar en el domicili d’uns veïns. Els policies van intervindre un ganivet de gran grandària.

Els fets van ocórrer el diumenge sobre la una menys vint de la matinada, quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un domicili del districte de Tránsits de València on pel que sembla un home agredia a la seua mare amb la qual vivia.

Immediatament els policies es van dirigir al lloc on van ser requerits per uns veïns que els van obrir la porta, així com van esbrinar que una dona, de 63 anys, pel que sembla havia sigut agredida pel seu fill i es trobava en el domicili d’aquests, davant el temor que li poguera realitzar algun mal.

Els policies van esbrinar que moments abans el sospitós s’havia posat molt agressiu després de mantindre una discussió telefònica amb la seua parella i havia començat a llançar i trencar coses de la casa. Seguidament hauria agafat un ganivet de la cuina amb el qual pel que sembla va amenaçar a la seua mare, que va intentar fugir sent ajudada per uns veïns, ja que aquest la subjectava per un braç al mateix temps que li amenaçava.

A continuació, els agents es van dirigir al domicili on es trobava el sospitós, que els va obrir la porta i va convidar al fet que accediren al seu interior, observant diversos objectes trencats en el sòl com a tasses, plats, llums, diverses botelles d’alcohol buides i un ganivet clavat en els fogons de la cuina pròxima a la porta d’accés al domicili.

Finalment, els policies van realitzar diverses comprovacions i ho van detindre com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar.

El detingut, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.