La Policia Nacional deté a un home després de colpejar a un menor que va defensar a la seua mare d’una agressió

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La dona també va ser arrestada per arremetre contra l’home

Durant la baralla també era present un altre menor que es va amagar davall d’una taula

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a un home de 60 anys d’origen espanyol, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar, després de colpejar a la seua parella i al fill menor d’aquesta, quan es va interposar entre tots dos durant una discussió per a evitar que agredira a la seua mare. A més la dona també va ser arrestada pels mateixos fets en produir-li diverses esgarrapades en la cara a l’home.

Els agents van tindre coneixement dels fets a mitjan mes, quan la directora d’un centre en el que cursa estudis el menor d’edat, va alertar a la Secció de Menors de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques, que el jove va acudir al centre educatiu amb diverses lesions, entre elles, hematomes en tots dos ulls i una orella arrapada. Immediatament, el centre va activar la tutela urgent i va traslladar a la víctima a un hospital de València per a la seua valoració mèdica.

Arran del succeït, els investigadors van iniciar les perquisicions per a conéixer l’origen de les lesions que presentava el jove. Els agents van esbrinar que el menor es va interposar enmig d’una discussió entre la seua mare i la parella d’aquesta, per a evitar que la seua progenitora fora colpejada. No obstant això, el fill va rebre els impactes que anaven dirigits a la seua mare. A més, durant la disputa també era present un altre menor que es va amagar davall d’una taula.

En el transcurs de les investigacions, els agents van esbrinar que la parella s’hauria agredit mútuament i que en un moment de la discussió, el fill per a defensar a la seua mare es va posar enmig dels dos i va rebre els colps de l’home. L’home també presentava diverses esgarrapades en el rostre, fruit dels colps de la dona.

Finalment, els agents de la UFAM van detindre a la parella, com a presumptes autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar. L’home per agredir a la seua parella i al menor, i la dona per colpejar a l’home. Els arrestats, tots dos amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.