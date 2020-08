La Policia Nacional deté a un home després de robar-los 60 euros a dos dones fent-los creure que portava una arma de foc

Connect on Linked in

El sospitós va abordar a les víctimes a l’interior d’un pàrquing de matinada

L’home els va fer anar a un caixer per a traure 50 euros més, ja que només disposaven de 10 euros en efectiu

Agents de la Policia Nacional han detingut en el districte de Proveïments a València a un home de 56 anys, d’origen alemany, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència o intimidació, després de robar a dues dones abordant-les a l’interior d’un pàrquing, fent-los creure que portava una arma. El sospitós es va emportar 60 euros, 10 euros que portaven en el moment i 50 més que els va fer traure en un caixer. Va ser localitzat en pocs minuts a escassos metres del caixer.

Els fets van ocórrer sobre les dotze i deu de la matinada quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser requerits en la plaça d’Espanya a València, per dues dones que van manifestar que acabaven de ser víctimes d’un robatori.

La patrulla va esbrinar que escassos minuts abans, les dones es disposaven a traure el seu vehicle del garatge, quan les va abordar un home que les va intimidar amb el que els va semblar ser una arma dins de la butxaca dels pantalons i els va exigir tots els diners que portaren. Com les dones només disposaven de 10 euros, les va obligar a eixir per a anar a un caixer en la plaça d’Espanya, insistint que només volia diners i que no feren cap ximpleria que no volia pegar-los un tir. Després de traure 50 euros del caixer i entregar-li’ls a l’home, aquest es va anar del lloc amb els 60 euros de les víctimes.

Immediatament, els policies van donar avís a la resta d’indicatius del succeït i de les característiques de l’assaltant, sent localitzat per una patrulla al carrer Jesús girant cap al carrer Guillen de Castro, i que coincidia perfectament amb les característiques aportades, per la qual cosa li van donar l’alt i després de diverses comprovacions, el van detindre com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència o intimidació.

Posteriorment les víctimes van reconéixer sens dubte, a l’home, com el seu assaltant.

El detingut, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.