La Policia Nacional deté a un home després d’intentar apunyalar a un altre en un café

El sospitós va ser localitzat a l’eixida del local ensangonat i tirant un ganivet en una paperera

La víctima li va recriminar al sospitós la seua actitud cap a altres clients el que va provocar l’agressió

Agents de la Policia Nacional han detingut el dissabte a València a un home de 55 anys, d’origen marroquí, com a presumpte autor, d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa, després de colpejar amb una barra metàl·lica i intentar clavar-li un ganivet a un altre en el transcurs d’una discussió.

Els fets es van produir sobre les cinc de la vesprada del dissabte en el districte d’Exposició de València, quan els agents que realitzaven labors de prevenció, van ser comissionats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un bar on pel que sembla hi havia un home amb un ganivet amenaçant als clients.

Els policies es van dirigir immediatament al lloc on van observar a un home tacat de sang llançant un ganivet a l’interior d’una paperera, per la qual cosa els agents ràpidament el van interceptar realitzant-li un escorcoll de seguretat per si portava algun arma més. En aqueixos moments diverses persones van eixir del local pròxim assenyalant-li i cridant que era l’home que havia atacat a un altre amb un ganivet.

Un dels agents es va dirigir al local on va localitzar a un home visiblement nerviós amb una ferida al braç i va esbrinar que moments abans el sospitós havia entrat en el café insultant a la gent i increpant a un grup de persones majors, per la qual cosa la víctima li va recriminar el seu comportament començant una discussió entre ells. El sospitós va intentar agredir-li no aconseguint-ho ja que es va interposar l’amo del local. Després de l’agressió fallida l’ara detingut es va anar del local tornant als pocs minuts amb una barra metàl·lica i un ganivet cridant a la víctima que l’anava a matar. El sospitós li va colpejar amb la barra i va intentar clavar-li el ganivet diverses vegades, aconseguint-li en un muscle.

Finalment un client va eixir en ajuda de l’agredit que es va refugiar després de la barra del local i va telefonar a la policia.

Els agents van intervindre el ganivet i la barra metàl·lica que estava tirada a l’entrada del local i van detindre a l’agressor com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi en temptativa.

El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.