La Policia Nacional deté a un home en possessió d’una escopeta per amenaçar a la seua ex parella

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a un home de 46 anys d’origen espanyol, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar, després d’amenaçar a la seua ex parella en ple carrer. Els policies li van intervindre una escopeta, per a la qual no tenia llicència, dos ganivets de grans dimensions, una destral i una navalla, per la qual cosa també se li imputa un delicte de tinença il·lícita d’armes.

Els fets van succeir sobre les deu i mitja de la nit, quan els agents que realitzaven labors de prevenció, van ser alertats per la sala del 091 perquè es dirigiren a un carrer del districte de *Ruzafa, on un testimoni observava com un home estava amenaçant de mort a una dona.

La patrulla es va dirigir immediatament al lloc, i en les proximitats una persona els va requerir manifestant que moments abans havia vist com un home de les mateixes característiques que les aportades per la Sala del 091, estava fent crits i traient diverses vegades una escopeta d’un carro que portava.

Els policies es van presentar en el portal on van localitzar a un home que coincidia plenament amb les característiques aportades per tots dos testimonis, i a una dona, la qual va manifestar ser l’ex parella i van esbrinar que moments abans, ell s’havia presentat en el domicili d’ella pel que sembla amenaçant-la en assabentar-se que tenia una parella.

Finalment i després de realitzar les comprovacions oportunes els policies van detindre a l’home com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar. En l’escorcoll li van intervindre un ganivet de grans dimensions ocult juntament amb una navalla entre les seues robes, així com una destral i un ganivet de cuina a l’interior del carro, i van localitzar l’escopeta davall d’un vehicle a poca distància.