La Policia Nacional deté a un home per agredir a dues metgesses en un hospital

Va llançar una cadira al personal sanitari i va propinar una punyada a una de les doctores

A una d’elles li va causar lesions en nas, mandíbula i galta i a una altra, en la cuixa

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a un home de 39 anys, d’origen espanyol, com a presumpte autor d’un delicte de lesions després d’agredir a dues metgesses del servei d’Urgències d’un centre hospitalari. Els fets van ocórrer sobre les nou i mitja de la nit del diumenge, quan els policies van ser comissionats per la Sala 091 perquè es dirigiren a la zona d’Urgències d’un hospital de la ciutat, on els vigilants de seguretat tenien retingut a un home que pel que sembla havia agredit a dues metgesses.

Una vegada en el lloc, els agents van esbrinar que l’ara detingut es trobava en el centre mèdic esperant rebre l’alta d’Urgències, mostrant-se pel que sembla molt agressiu i sense acceptar les indicacions que li donava el personal sanitari.

Els policies van poder saber que, en un moment donat, l’home hauria llançat una cadira a dues doctores que es trobaven allí, abalançant-se posteriorment sobre una d’elles, propinant-li una punyada en la cara i agafant-li tot seguit del coll per a llançar-la contra el sòl. Les dues víctimes presentaven lesions com a conseqüència d’aquesta agressió, concretament una d’elles tenia contusions en mandíbula, nas i galta i l’altra, en la cuixa.