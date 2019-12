La Policia Nacional deté a un home per amenaçar a un grup de joves fent-se passar per agent de policia

Connect on Linked in

Va escorcollar a un jove i va amenaçar amb una navalla a un altreAgents de la Policia Nacional han detingut a un home, de 22 anys, d’origen peruà, com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces i un altre d’usurpació de funcions públiques. L’home fent-se passar per policia secreta va escorcollar a un jove i posteriorment va amenaçar a un altre amb una navalla. Se li van intervindre una navalla i unes tisores.

Els fets es van produir el diumenge sobre les set i mitja de la vesprada quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un camp de futbol del districte de Ruzafa, on pel que sembla, s’estava produint una baralla entre diverses persones amb armes blanques.

Els policies es van dirigir immediatament al lloc on van localitzar a un grup de joves, que en veure a la patrulla van assenyalar a un jove que deia ser policia i que els havia escorcollat, per la qual cosa els agents ho van identificar. Aquest els va manifestar haver-los dit que era policia per a gastar-los una broma, però que no havia escorcollat a ningú.

La patrulla va esbrinar, que pel que sembla, el sospitós s’havia acostat al grup i els havia dit que era policia secreta, per a després preguntar-los si portaven drogues i escorcollar a un d’ells, moment en el qual els joves els va semblar molt inusual la situació en veure que portava una cervesa a la mà, alhora que li van demanar que fóra un cotxe policial retolat. En aqueix moment el sospitós es va posar agressiu pel que els joves van intentar retindre-li, escapolint-se i fugint del lloc.

Moments després va tornar i li va preguntar a un altre grup de joves que on estaven els seus amics, per a posteriorment esgrimir una navalla col·locant-li-la en el coll a una xica menor d’edat, amenaçant-la que si no li ho deia, li la clavaria.

Com a conseqüència dels esbrinaments realitzats, els policies van localitzar la navalla que es trobava entre unes plantes del parc, per la qual cosa van detindre al sospitós com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces i un altre d’usurpació de funcions públiques.