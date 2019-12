La Policia Nacional deté a un home per amenaçar al seu germà amb un tornavís

Print This Post

Durant el seu arrest li va propinar una punyada a un dels agents que va haver de ser assistit

Ho van detindre a més per un trencament de mesura cautelar ja que els fets van ocórrer pròxims al domicili de la seua mare sobre la qual té mesures cautelars

Agents de la Policia Nacional han detingut ahir sobre les dotze i quart del migdia en un carrer del districte de Proveïments de València a un home de 54 anys, d’origen espanyol, com a presumpte autor dels delictes d’amenaces, trencament de mesura cautelar i atemptat, després de pel que sembla amenaçar de mort al seu germà amb un tornavís en els voltants del domicili de la seua mare, sobre la qual té mesures cautelars. Els agents van intervindre el tornavís d’uns cinc centímetres.

Els fets van ocórrer ahir al matí quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un carrer del districte de Proveïments, on pel que sembla es trobava un home que havia sigut amenaçat amb un tornavís pel seu germà el qual s’havia amagat en un supermercat pròxim.

Immediatament, els policies es van dirigir al lloc on van esbrinar que moments abans quan la víctima anava caminant per la vorera, s’havia creuat de manera casual amb el seu germà que sense mediar paraula va traure un tornavís d’una butxaca, i pel que sembla li va amenaçar amb matar-li, moment en què li va dir que anava a cridar a la policia, marxant-se del lloc.

En la fugida li va llançar el tornavís al seu germà que no va arribar a impactar i es va ficar en un supermercat pròxim. Els agents ho van intervindre.

Durant les investigacions, els policies van esbrinar que el sospitós tenia una ordre d’allunyament en vigor sobre la seua mare i que els fets havien ocorregut en els voltants del domicili d’aquesta, així com pel que sembla quasi tots els dies passava per la porta del mateix i en alguna ocasió cridava al timbre.

Aproximadament una hora després, mentre els agents realitzaven labors de prevenció van observar al sospitós caminant per un carrer de València pel que li van donar l’alt i ho van detindre com a presumpte autor dels delictes d’amenaces i trencament de mesura cautelar.

En el moment de la detenció, l’ara detingut li va donar una punyada a un dels policies que va haver de rebre assistència sanitària, així com durant el trasllat a dependències policials va propinar puntades i punyades a les mampares del vehicle, per la qual cosa va ser detingut a més com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat a agent de l’autoritat.

El detingut, amb nombrosos antecedents policials, ha passat a disposició judicial.