La Policia Nacional deté a un home per amenaçar amb un ganivet a l’empleat que li va recriminar no portar la màscara

El sospitós es va posar violent i va agafar un ganivet de grans dimensions amb el qual el va amenaçar

Agents de la Policia Nacional han detingut en el districte de Centre de València a un home de 45 anys, d’origen equatorià, com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces, després de pel que sembla, amenaçar a l’empleat d’un local amb un ganivet de grans dimensions.

Els fets van ocórrer sobre les deu de la nit d’ahir quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un local de menjars del districte de Centre de València, on pel que sembla un home estava agredint al propietari de l’establiment i amenaçant-lo amb un ganivet.

Immediatament els policies es van dirigir al lloc on van observar a un home caminant de manera precipitada en sentit contrari i a dues persones que cridaven que “és aqueix”, per la qual cosa els agents li van donar l’alt, manifestant l’home en aqueix moment que havia tingut una discussió amb l’empleat d’un establiment.

Mentre la patrulla parlava amb el sospitós, una altra s’entrevistava tant amb els testimonis com amb la víctima i van esbrinar que moments abans un home havia accedit al local sense màscara i en recriminar-li que no la portara, aquest es va posar violent insultant a l’empleat i arribant a agafar un ganivet que hi havia en el taulell amb el qual li va amenaçar, per a posteriorment tirar-lo després de la barra i anar-se del lloc.

Finalment els agents després de diverses comprovacions i haver localitzat el ganivet tirat darrere de la barra, van detindre a l’home com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces.

El detingut, amb antecedents policials i en situació irregular a Espanya, ha passat a disposició judicial.