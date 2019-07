La Policia Nacional deté a un home per arrancar-li un tros de cuir cabellut d’una mossegada a un altre

Print This Post

El detingut era treballador del local on es van produir els fets

La víctima, encarregat del local, va ser traslladada a l’hospital on li van donar diversos punts de sutura a més de antibioterapia

Agents de la Policia Nacional han detingut a Sagunt a un home de 38 anys, d’origen marroquí, com a presumpte autor, d’un delicte de lesions i un altre d’amenaces després de mossegar al cap a un altre home i arrancar-li un tros de cuir cabellut. Pel que sembla el detingut es va presentar en el local que treballava i es va enfrontar a l’encarregat per no voler servir-li, agredint-li i amenaçant-li.

Els fets es van produir sobre les deu de la nit a Sagunt quan els agents que realitzaven labors de prevenció, van ser comissionats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un establiment de la localitat on pel que sembla s’havia produït una agressió.

Els policies es van dirigir immediatament i van localitzar a la víctima amb una ferida oberta al cap d’uns sis centímetres de diàmetre, per la qual cosa van sol·licitar assistència sanitària que ho va traslladar a l’hospital, on li van fer una cura, aplicant-li diversos punts de sutura, antibioterapia durant cinc dies, a més d’haver de tornar per a evolució.

Posteriorment els agents van esbrinar que l’agressor era treballador del local i moments abans havia entaulat una discussió amb l’encarregat que li va atacar mossegant-li el cap. Diversos clients van aconseguir separar-ho, moment en el qual va amenaçar a la víctima amb matar-ho, per a posteriorment eixir fugint.

Els agents ho van localitzar hores després i ho van detindre com a presumpte autor dels delictes de lesions i amenaces.

El detingut, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.