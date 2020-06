La Policia Nacional deté a un home per colpejar a un altre

Connect on Linked in

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a un home de 52 anys, d’origen serbi, com a presumpte autor d’un delicte de lesions, després de sense mediar paraula colpejar a un altre amb un objecte contundent en la cara. La víctima, un home de 58 anys, d’origen polonés, va ser traslladada a un hospital de València on li van diagnosticar fractura d’òrbita dreta.

Els fets van ocórrer el dissabte sobre les cinc i mitja de la vesprada quan els agents que realitzaven labors de prevenció pel carrer Guillem de Castro de València, van observar a una persona amb la cara ensangonada que en adonar-se de la seua presència els va requerir.

Immediatament els policies van detindre el cotxe i es van acostar a aquesta persona, que a penes podia mantindre’s en peus, i que no parava de repetir-los que no veia per un ull i que li acabaven de colpejar amb un pal, per la qual cosa van sol·licitar els serveis sanitaris.

Els agents van esbrinar que la víctima es trobava en un parc d’aqueix carrer, moment en què es va aproximar un home al qual coneixia per haver discutit amb ell en altres ocasions, i sense mediar paraula pel que sembla li va colpejar amb un objecte contundent en la cara que li va fer perdre l’equilibri i caure a terra, colpejant-se al cap.

En aqueix moment es van personar els serveis sanitaris que després d’una primera valoració van decidir traslladar-lo a un hospital de València per a ser atés de les lesions que presentava.

Finalment, els policies van localitzar al sospitós que es trobava assegut en un banc de davant, i després de realitzar diverses comprovacions el van detindre per un presumpte delicte de lesions.

El detingut, amb antecedents policials, i en situació irregular a Espanya, ha passat a disposició judicial.