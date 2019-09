La Policia Nacional deté a un home per cometre furts en l’aeroport de Manises

Print This Post

En el moment de la detenció anava vestit amb bermudas i camisa hawaiana que li donava aspecte de turista

Sostreia diners, joies, dispositius electrònics i altres efectes personals

Agents de la Policia Nacional han detingut ahir en l’aeroport de Manises a un home de 39 anys, d’origen israelià, com a presumpte autor de cinc delictes de furt. El modus operandi utilitzat per a cometre els furts era fer-se passar per un turista més. En la majoria de les ocasions els furts els realitzava a ciutadans estrangers i s’apoderava de joies, dispositius electrònics i diners, entre altres efectes.

Les investigacions es van iniciar en tindre coneixement els policies d’una sèrie de furts al descuit comesos en l’aeroport de Manises, en la majoria dels casos a ciutadans estrangers, en els quals s’apoderaven de les seues pertinences.

Durant les investigacions, els agents van esbrinar que el sospitós es feia passar per un turista i aprofitava alguna distracció dels passatgers que embarcaven i desembarcaven en l’aeroport per a portar-se els seus efectes personals, presumptament amb l’ajuda d’altres coautors.

Continuant amb les investigacions, els policies van establir un dispositiu de vigilància i en el transcurs d’un d’ells un dels indicatius policials van localitzar al sospitós en els voltants del pàrquing de l’aeroport, que vestia amb bermudas i camisa hawaiana, la qual cosa permetia passar desapercebut per a la resta dels viatgers ja que semblava un turista més.

Els agents després de diverses comprovacions ho van detindre com a presumpte autor de cinc delictes de furt.