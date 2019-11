La Policia Nacional deté a un home per simulació de delicte i estafa

Connect on Linked in

Va interposar denúncia falsa i va aconseguir cobrar 590 euros del segur

Policia Nacional ha detingut ahir a València a un home de 41 anys, d’origen espanyol, per simulació de delicte i per estafa, després d’haver denunciat un robatori amb violència i posteriorment donar part a l’assegurança del qual va cobrar 590 euros.

Les investigacions es van iniciar arran de la denúncia d’un home en la qual va dir ser víctima d’un robatori amb violència ocorregut el sis d’octubre, quan suposadament dos homes li van abordar per l’esquena, li van subjectar pel coll i li van agredir per a emportar-se la seua jaqueta en la qual portava un telèfon mòbil, tres claus del domicili, una clau del cotxe i 20 euros.

Després de diversos dies d’investigació, en prendre declaració a la víctima espontàniament va manifestar que els fets no havien sigut com els havia relatats, ja que havia perdut les seues pertinences i va denunciar el robatori per a poder cobrar del segur, del qual va percebre 590 euros. Davant aquests fets els policies ho van detindre com a presumpte autor d’un delicte de simulació de delicte i un altre d’estafa.

Els agents recorden que tot robatori és investigat amb la finalitat d’esclarir el fet, assistir a la víctima i previndre altres i per tant no ha d’existir la creença que en el cas de les falses denúncies la policia no farà res, com afirmen algunes de les persones detingudes per aquests fets.

El detingut ha sigut posat en llibertat després de prendre-li declaració, no sense abans ser advertit de l’obligació de comparéixer davant l’autoritat judicial quan fóra requerit.