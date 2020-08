La Policia Nacional deté a un home poques hores després d’agredir a una dona d’avançada edat per a robar-li

Print This Post

null El robatori amb violència es va produir a les dues de la vesprada i la detenció a les onze de la nit

La dona va ser traslladada a l’hospital per un indicatiu sanitari

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito de Centro en Valencia a un hombre de 34 años, de origen rumano, como presunto autor de un delito de robo con violencia, tras pegarle un fuerte puñetazo a una mujer de avanzada edad para llevarse su cartera. El sospechoso fue localizado en la Plaza San Agustín a las once de la noche.



Agents de la Policia Nacional han detingut en el districte de *Centro en València a un home de 34 anys, d’origen romanés, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència, després de pegar-li una forta punyada a una dona d’avançada edat per a emportar-se la seua cartera. El sospitós va ser localitzat en la Plaça Sant Agustí a les onze de la nit.

Els fets van ocórrer sobre les dues de la vesprada quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un portal del districte de *Centro en València on pel que sembla s’havia produït un robatori amb violència i una dona major estava en el sòl sagnant.

Immediatament els policies es van dirigir al lloc on van localitzar a una dona d’avançada edat sagnant pel cap, per la qual cosa urgentment van sol·licitar un indicatiu sanitari que la va traslladar a un hospital.

Els agents van esbrinar que moments abans un home va entrar en el portal darrere de la dona i pel que sembla la va espentar, per a intentar llevar-li la cartera, per a posteriorment donar-li una punyada, que la va fer desplomar-se, quedant tendida en el sòl sagnant. L’home va aconseguir emportar-se la seua cartera que contenia 40 euros, targetes bancàries i el DNI.

Els policies amb les dades que tenien del sospitós van donar batudes per a localitzar-ho, i sobre les onze de la nit, una patrulla va observar a un home, que coincidia amb les característiques de l’autor dels fets, en la plaça Sant Agustí de València, on va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència.

Es continuen les investigacions per al total esclariment dels fets.

Al detingut, li consten antecedents policials.

Los hechos ocurrieron sobre las dos de la tarde cuando los agentes que realizaban labores de prevención fueron alertados por la Sala del 091 para que se dirigieran a un portal del distrito de Centro en Valencia donde al parecer se había producido un robo con violencia y una mujer mayor estaba en el suelo sangrando.



Inmediatamente los policías se dirigieron al lugar donde localizaron a una mujer de avanzada edad sangrando por la cabeza, por lo que urgentemente solicitaron un indicativo sanitario que la trasladó a un hospital.



Los agentes averiguaron que momentos antes un hombre entró en el portal detrás de la mujer y al parecer la empujó, para intentar quitarle la cartera, para posteriormente darle un puñetazo, que la hizo desplomarse, quedando tendida en el suelo sangrando. El hombre consiguió llevarse su cartera que contenía 40 euros, tarjetas bancarias y el DNI.

Los policías con los datos que tenían del sospechoso dieron batidas para localizarlo, y sobre las once de la noche, una patrulla observó a un hombre, que coincidía con las características del autor de los hechos, en la plaza San Agustín de Valencia, donde fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia.

Se continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.

Al detenido, le constan antecedentes policiales.