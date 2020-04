La Policia Nacional deté a un home que deambulava pel carrer sense motiu justificat a Alzira

Print This Post

En el marc del dispositiu especial de prevenció i vigilància del compliment de les mesures acordades en l’RD de l’estat d’alarma

Va ser detingut en els voltants del domicili de la seua mare sobre la qual tenia vigent un control específic consistent en la prohibició d’aproximar-se a la mateixa a menys de 100 metres

L’ara detingut ja havia sigut proposat en set ocasions per a sanció, dues vegades en dos dies

Agents de la Policia Nacional han detingut a Alzira ahir sobre les dotze i mitja del matí a un home de 45 anys, d’origen espanyol, com a presumpte autor dels delictes de trencament de condemna i desobediència greu, després de deambular pels voltants del domicili de la seua mare sense motiu justificat. L’ara detingut tenia en vigor un control específic sobre la seua mare consistent en la prohibició d’aproximar-se a aquesta, el seu domicili, treball o qualsevol lloc freqüent a menys de 100 metres. Havia sigut proposat per a sanció per desobediència greu al Reial decret 463/20 d’Estat d’Alarma en set ocasions.

Els fets van ocórrer ahir sobre les dotze i mitja del matí quan els agents que es trobaven en un dispositiu estàtic de control en prevenció de l’incompliment del Reial decret 463/2020 d’estat d’alarma, van observar a un home caminant pel carrer, per la qual cosa li van donar l’alt i el van identificar.

Els policies li van preguntar el motiu de perquè deambulava pel carrer, manifestant aquest que anava a casa de la seua mare a recollir la metadona.

En aqueix moment, els agents van comprovar que aquesta persona ja havia sigut proposat per a sanció en set ocasions per desobediència greu al Reial decret 463/20 d’Estat d’Alarma en set ocasions, en els dies 18, 19, 20 i 31 de març i el sis d’abril. Els dies 20 i 31 de març en dues ocasions cada dia. Davant tals fets va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de desobediència greu.

Continuant amb les comprovacions, els policies van esbrinar que aquest tenia en vigor un control específic sobre la seua mare consistent en la prohibició d’aproximar-se a aquesta, el seu domicili, treball o qualsevol lloc freqüent a menys de 100 metres, i que en el moment de ser identificat es trobava a escassos metres del domicili d’aquesta, per la qual cosa a més va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de trencament de condemna.

El detingut, amb nombrosos antecedents policials, ha passat a disposició judicial.

Aquesta actuació s’enquadra dins del dispositiu especial de prevenció impulsat des de la Policia Nacional i dissenyat per a garantir la seguretat ciutadana en aquells establiments denominats especials, com ara supermercats, farmàcies, estancs i altres, agrupant aquests locals en zones de vigilància i en aquells horaris més susceptibles de comissió delictiva durant l’estat d’alarma.