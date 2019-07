La Policia Nacional deté a un home que va tractar d’incendiar un contenidor de residus

Connect on Linked in

No és la primera vegada que l’acusat és detingut per fets similars

Després de les investigacions es considera al detingut autor de la crema d’onze contenidors durant aquest mes de juny

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a un home de 42 anys, d’origen espanyol, com a presumpte autor d’un delicte d’incendi, després de fer un foc a l’interior d’un contendor de residus. El detingut ja havia sigut arrestat per fets similars anteriorment, com crema de contenidors i danys en mobiliari. Les investigacions apunten al fet que és el presumpte autor de la crema d’onze contenidors durant el mes de juny prop del seu domicili.

Els fets es van produir sobre les deu de la nit d’ahir quan els agents realitzaven un dispositiu de prevenció d’incendis en mobiliari urbà i robatoris amb força en interior de vehicles en el districte de Patraix, van observar a un home com mirava constantment a banda i banda parant-se entre dos vehicles i manipulant alguna cosa blanc a les seues mans. Els agents van realitzar una vigilància discreta observant com es parava davant d’un contenidor de residus i després de mirar als costats i adonar-se que no hi havia ningú, va obrir una de les seues tapes superiors i va introduir les mans per a a continuació abandonar ràpidament del lloc.

Els policies es van dirigir immediatament al contenidor i van observar perfectament diversos trossos de paper higiènic encesos, que van apagar immediatament i que l’extraure’ls desprenien una forta olor a alcohol, per la qual cosa els van guardar en un recipient de cristall per a la seua posterior anàlisi.

Els policies van localitzar al sospitós en els voltants i després de les comprovacions oportunes ho van detindre com a presumpte autor d’un delicte d’incendi. En l’escorcoll superficial que se li va realitzar se li va intervindre un encenedor.

Aqueixa mateixa vesprada l’ara detingut havia sigut identificat per una patrulla de Policia Local en els voltants d’un altre incendi en la zona.

El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.