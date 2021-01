La Policia Nacional deté a un menor després de colpejar i mossegar a la seua mare per no comprar-li un patinet

Print This Post

El menor va ser detingut hores després de l’agressió i entregat a la seua iaia després de posar-ho en coneixement amb la Fiscalia de Menors

Agents de la Policia Nacional han detingut ahir a la nit en una localitat de València a un menor, de 14 anys, d’origen espanyol, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar, després de colpejar i mossegar a la seua mare, després de la negativa d’aquesta a comprar-li un patinet.

Els fets van ocórrer ahir, sobre les deu i mitja de la nit, quan els agents que realitzaven labors de prevenció, van ser alertats per la Sala del 091, perquè es dirigiren a un domicili d’una localitat valenciana, on pel que sembla un menor estava bastonejant la porta on vivia la seua mare i a la qual havia agredit unes hores abans.

La patrulla es va dirigir immediatament al lloc, on van localitzar al jove, que va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar, ja que tenien coneixement que aqueix mateix matí havia agredit a la seua mare, en dues ocasions, una vegada propinant-li una punyada i la següent una mossegada en el pòmul, després d’haver-se negat novament a comprar-li un patinet, ja que no podia fer front a aqueixa despesa.

El detingut, sense antecedents policials, ha sigut entregat a la seua àvia, després de posar els fets en coneixement de la Fiscalia de Menors.