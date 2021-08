La Policia Nacional deté a un quart implicat en un robatori amb violència que va posar fi a la vida d’un home al barri de Russafa

Connect on Linked in

L’arrest s’ha produït aquest dilluns a Barcelona, després d’una àrdua investigació del Grup d’Homicidis de la Prefectura Superior de València

El succés va tindre lloc el 13 d’agost de 2020, en un sota del districte valencià de Russafa, on els agents van localitzar el cos sense vida d’un home de 61 anys

Dos homes van ser detinguts el mateix dia del succés, en el lloc dels fets, i un tercer va ser arrestat el mes de maig passat

Agents de la Policia Nacional han detingut aquest dilluns a Barcelona a un home de 35 anys, d’origen dominicà, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació, després de pel que sembla participar en els fets esdevinguts el 13 d’agost de 2020 en un sota del districte valencià de *Russafa en el qual va resultar mort un home de 61 anys. El succés, un robatori amb violència i intimidació, va tindre lloc el 13 d’agost del passat any al carrer Planas de València en el qual agents de la Policia Nacional van ser comissionats fins al lloc, on pel que sembla un home estava demanant auxili des d’una planta baixa.

Una vegada allí, els policies van localitzar el cos sense vida d’un home de 61 anys, així com a un dels sospitosos, que va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte d’assassinat i robatori amb violència i intimidació. Un segon home va ser localitzat també en el lloc dels fets per un altre indicatiu policial, ocult sota un vehicle, i arrestat com a presumpte autor d’aquests delictes.

El grup d’Homicidis d’aquesta Prefectura Superior de València es va fer càrrec de les investigacions en les quals es van concloure que altres dues persones més podrien haver participat en l’execució del robatori amb violència. Les perquisicions policials van permetre detindre a un tercer sospitós el passat 25 de maig, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència.

L’àrdua labor investigadora del grup d’Homicidis, en col·laboració amb el la UDYCO (Unitat de Drogues i Crim Organitzat) de Barcelona, ha permés localitzar a la ciutat comtal a un quart implicat en els fets, el qual ha sigut detingut aquest dilluns com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació. L’arrestat ja ha passat a disposició judicial.