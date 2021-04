La Policia Nacional deté a una dona per agredir a les seues filles i als agents

Print This Post

La dona no convivia amb les seues filles ja que no tenia la pàtria potestat des de fa 18 anys

Quan els agents van arribar al domicili estava agredint a les seues filles

Agents de la Policia Nacional han detingut ahir en el districte de *Patraix (València) a una dona de 42 anys, com a presumpta autora d’un delicte lleu de lesions, a més d’atemptat i resistència. La dona va agredir a les seues filles, i als policies que van anar a mediar.

Els fets van ocórrer en la vesprada d’ahir, quan la sala 091 va alertar als agents perquè es dirigiren a un domicili del districte de *Patraix, on pel que sembla s’estava produint un episodi de violència domèstica.

Els agents es van presentar en el replà de l’habitatge i van localitzar a una dona que en aqueix moment estava agredint a dues xiques, per la qual cosa els policies van intervindre perquè desistira de la seua actitud, abalançant-se sobre ells, colpejant i arrapant a un dels policies, per la qual cosa va haver de ser reduïda entre colps i escopinyades. Les xiques van resultar ser les filles d’ella amb la qual no conviuen.

La patrulla va esbrinar que moments abans les xiques van rebre diversos avisos dels veïns de la zona que la seua mare estava causant problemes en un parc sota la casa de l’àvia d’elles, i que en anar a comprovar el que passava, la van localitzar colpejant la porta de la seua àvia. La sospitosa en veure-les arribar, es va abalançar sobre elles i va començar a agredir-les sense mediar paraula, fins a l’arribada dels agents. L’àvia de les xiques i mare de la sospitosa va corroborar la versió de les joves, manifestant que tenia la pàtria potestat de totes dues des de feia 18 anys i que no volia que la seua filla s’acostara al domicili ja que sempre li causava problemes.

Finalment els agents la van detindre com a presumpta autora dels delictes d’atemptat a agent de l’autoritat, resistència i delicte lleu de lesions, tenint una actitud violenta en tot moment, arribant a cridar-los als policies “fills de puta us mataré sou uns gossos de merda, corruptes”.

La detinguda, amb nombrosos antecedents policials, ha passat a disposició judicial.