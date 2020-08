La Policia Nacional deté a una dona que va accedir a un domicili utilitzant el mètode de la “relliscada”

Connect on Linked in

Gràcies a la col·laboració ciutadana

Va ser sorpresa pels propietaris de l’habitatge quan eixia d’aquesta

Agents de la Policia Nacional han detingut a València, a una dona de 43 anys, d’origen croat, com a presumpta autora d’un delicte de robatori amb força en domicili en ser sorpresa pels propietaris d’un habitatge a la qual havia accedit utilitzant el mètode de la “relliscada”.

Els fets van ocórrer sobre les quatre i mitja de la vesprada quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un carrer del districte de Maritím, on pel que sembla s’estava produint una baralla entre diverses persones.

Immediatament, els policies es van dirigir al lloc, on en un primer moment no van observar cap baralla però si a un grup de persones que es trobaven en una plaça pròxima i semblaven retindre a una dona.

Els agents van esbrinar que moments abans, la dona que estava sent retinguda hauria entrat juntament amb altres dues en una finca pròxima, accedint mitjançant el mètode de la “relliscada” tant al portal com a un domicili, sent sorpreses pels seus propietaris que tornaven a aquest des del carrer, en el moment en què es disposaven a abandonar-lo. Dos d’elles van aconseguir escapar en un vehicle que tenien estacionat en els voltants, sent retinguda la sospitosa pels propietaris.

Els agents van trobar el plàstic utilitzat per a obrir les portes amb el mètode de la “relliscada” en el lloc on havia estat estacionat el vehicle que van utilitzar les altres dues sospitoses per a fugir.

Continuant amb les investigacions, els policies van esbrinar que les sospitoses encaixaven amb la descripció i el modus operandi d’unes dones que haurien comés un robatori amb força de similars característiques dues setmanes arrere també en la capital del Túria, la quals, actuaven en grup, vestien elegantment, portant grans bosses de marca, i valent-se de la màscara, barrets i ulleres de sol per a evitar ser reconegudes.

Els agents després de realitzar diverses comprovacions van detindre a la dona com a presumpta autora d’un delicte de robatori amb força en domicili.

Es continuen les investigacions per al total esclariment dels fets.

La detinguda, amb antecedents policials per fets similars, ha passat a disposició judicial.