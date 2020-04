La Policia Nacional deté a València a dos homes per un delicte contra la salut pública durant l’estat d’alarma

Agents de la Policia Nacional han detingut en els districtes de Russafa i Transits de València a dos homes de 21 i 31 anys, d’origen espanyol, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, després de localitzar-los a un amb 261 grams de marihuana i a l’altre amb 188 grams de la mateixa substància, tots dos en un control policial.

El primer dels fets van ocórrer sobre la una del migdia quan els agents que realitzaven labors de prevenció de la seguretat i vetlant pel compliment del Reial decret 463/2020 de 14 de març, en el transcurs d’un dispositiu de control de vehicles situat al carrer Eduardo Primo Yufera van observar com un vehicle, es va detindre a uns tres-cents metres i va realitzar una maniobra evasiva cap al carrer Jesús Morante i Borrás, fugint a gran velocitat.

Immediatament els policies van emprendre la persecució del vehicle, observant com el sospitós va detindre el mateix, baixant-se precipitadament amb una caixa, per a llançar-la entre uns matolls pròxims, sent interceptat a escassos metres. La patrulla va comprovar l’interior de la caixa, observant una bàscula de precisió i el que semblava ser marihuana, per la qual cosa va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.

El segon dels fets es va produir l’endemà en el districte de Transits, mentisques la patrulla feia labors de prevenció, van fer olor una forta olor de marihuana, observant a dos homes agotzonats a l’interior d’un vehicle, intensificant-se l’olor en acostar-se al cotxe.

Els agents van interrogar a tots dos ocupants, que es trobaven en un estat evident de nerviosisme, observant un dels policies com l’ocupant de la part posterior intentava amagar sota els seus peus una bossa que aparentment contenia marihuana, per la qual cosa se li va detindre com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. En l’escorcoll se li van localitzar 310 euros.

Un dels detinguts amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial, mentre que l’altre, ha sigut posat en llibertat, no sense abans ser advertit de l’obligació de comparéixer davant l’autoritat judicial quan per a això fora requerit.

Policia Nacional

