La Policia Nacional deté a València a un home després de pegar a la seua exparella i llevar-li el telèfon mòbil

Pel que sembla la víctima li devia diners a l’agressor i est li va llevar el telèfon mòbil fins que solucionara el deute

Ho va colpejar amb un cadenat de bicicleta a l’esquena i en el pit

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a un home de 23 anys, d’origen hondureny, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit familiar, després de colpejar a la seua exparella amb un cadenat de bicicleta a l’esquena i en el pit. També, se li imputa un delicte de realització arbitrària del propi dret, ja que li va llevar a la víctima el telèfon mòbil perquè pel que sembla li devia diners. Els fets van succeir el dissabte, en l’antic llit del riu Túria, sobre les dotze de la nit, quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser alertats per la Sala del 091, perquè es dirigiren sota un dels ponts de la zona, on pel que sembla dos homes s’estaven agredint i un d’ells li havia sostret el telèfon mòbil a l’altre.

A l’arribada de la patrulla es van entrevistar amb els homes, manifestant un d’ells que s’havia trobat amb la seua exparella i li havia exigit que li retornara els diners que li devia des de fa temps i davant la negativa de l’altre, li va llevar el telèfon mòbil, assegurant-li que quan fera front al deute li retornaria el telèfon.

La seua exparella va assumir el seu deute davant els agents, però va manifestar que no podia fer front al pagament, i que quan li ho va manifestar al seu ex, est li va colpejar amb un cadenat de bicicleta tipus pitó, a l’esquena i pit, podent comprovar els policies les contusions en totes dues zones, a més li van observar el coll de la samarreta cedida.