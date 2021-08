La Policia Nacional deté a València a un home després de simular que li havien realitzat càrrecs fraudulents

Print This Post

Els investigadors van comprovar que la presumpta víctima va retirar l’efectiu d’un caixer automàtic situat en un establiment

L’agent que va tramitar la denúncia va observar una actitud estranya en l’home, la qual cosa li va fer alçar les sospites

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a unhome de 22 anys, d’origen equatorià, com a presumpte autor d’un delicte de simulació de delicte, després d’interposar una denúncia en la qual fingia ser víctima d’una estafa en haver-se realitzats tres càrrecs fraudulents en el seu compte corrent que ascendia a més de 850 euros.

Les investigacions van començar a mitjan juliol, quan un home va acudir a una Comissaria de Policia Nacional a València, per a denunciar que li havien realitzat tres càrrecs que ell no havia realitzat, per un import de 856,50 euros. Durant el relat dels fets, el policia que va tramitar la denúncia va observar una actitud estranya en l’home, la qual cosa li va generar dubtes sobre el denunciat.

Després de realitzar les perquisicions policials per a identificar al presumpte autor de l’estafa, els investigadors van contactar amb el comerç on pel que sembla s’haurien realitzat els càrrecs fraudulents. Durant els esbrinaments, els policies van comprovar que el mateix denunciant va retirar l’efectiu d’un caixer automàtic situat a l’interior de l’establiment.

A més, els investigadors van tindre coneixement que l’home també va interposar una denúncia per un presumpte robatori amb violència en el qual relatava el succeït d’una forma confusa i incoherent, però manifestava disposar d’assegurança..

Finalment, els agents ho van detindre, com a presumpte autor d’un delicte d’un delicte de simulació de delicte. L’arrestat va ser posat en llibertat, després de ser sentit en declaració, no sense abans ser advertit de l’obligació legal que té de comparèixer davant l’autoritat judicial si és requerit per a això.