La Policia Nacional deté a València a un home que va agredir a la seua exparella per a sostraure-li els diners i els telèfons mòbils

La va colpejar amb una pedra al cap i la va trepitjar mentre amenaçava amb deixar-la paraplègica

Agents de la Policia Nacional han detingut en el districte de centre en València a un home de 34 anys, d’origen marroquí, com a presumpte autor dels delictes de robatori amb violència i intimidació i maltractaments en l’àmbit familiar, després de colpejar amb una pedra a la seua exparella quan dormia per a sostraure-li diners i dos telèfons mòbils.

Els fets van ocórrer sobre la una i vint de la matinada quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren al carrer Balmes de València on pel que sembla hi havia una dona cridant al carrer.

Immediatament, els policies es van dirigir al lloc, on van observar a una dona asseguda en el sòl, i van esbrinar que moments abans hauria patit una agressió per part de la seua exparella, el qual hauria marxat del lloc.

Pel que sembla, mentre la parella es trobava al carrer l’home hauria aprofitat que la dona s’havia quedat dormint per a intentar sostraure-li el telèfon mòbil, adonant-se aquesta i començat una discussió, en el transcurs de la qual, aquest hauria agafat una pedra, colpejant-la al cap a l’altura de la templa dreta, provocant-li un tall sota l’ull així com li va propinar puntades per tot el cos mentre l’amenaçava amb deixar-la paraplègica. Els agents van sol·licitar assistència sanitària que van traslladar a la víctima a l’hospital.

Continuant amb les investigacions, els policies van esbrinar que no era la primera vegada que es produïa aquest tipus d’agressió per part del sospitós cap a la víctima, així com que en aquesta ocasió a part d’agredir-la li havia sostret diners i dos telèfons mòbils.

Davant tals fets, els agents després de diverses gestions i nombroses batudes van localitzar i van detindre a l’home com a presumpte autor dels delictes de robatori amb violència i maltractaments en l’àmbit familiar.

El detingut, amb nombrosos antecedents policials i en situació irregular, ha passat a disposició judicial que ha decretat una ordre d’allunyament i no comunicació amb la víctima.