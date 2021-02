La Policia Nacional deté a València a una dona després de colpejar amb una làmpara al cap a la seua mare octogenària

Print This Post

Li va provocar una bretxa en el front, que va requerir de punts de sutura per a la seua curació

La progenitora té mobilitat reduïda a causa de la seua edat

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a una dona de 45 anys, d’origen espanyol, com a presumpta autora d’un delicte de lesions, després de pel que sembla colpejar a la seua mare, de 85 anys i amb mobilitat reduïda, amb un llum de ceràmica al cap, provocant-li una bretxa en el front. Els policies van poder saber que els fets haurien ocorregut quan una dona va mantindre a casa dels seus pares una forta discussió amb la seua progenitora, una dona d’avançada edat i amb dificultat per a moure’s, la qual pel que sembla necessita d’atenció constant.

En un moment donat, la filla presumptament va llançar una làmpara de ceràmica al capdavant de la seua mare, colpejant-li aquesta en el front, causant-li una bretxa amb forta sagnat, que va requerir de punts de sutura per a la seua curació. Després d’aquesta presumpta agressió, la filla s’hauria anat del domicili sense assistir a la víctima.

Per tot això, els agents la van detindre com a presumpta autora d’un delicte de lesions. L’arrestada, sense antecedents policials, va ser posada en llibertat una vegada sentida en declaració, no sense abans ser advertida de la seua obligació legal de comparéixer davant l’autoritat judicial quan fóra requerida.

