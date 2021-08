La Policia Nacional deté a València a una dona després de trencar-li un got en el front d’un home

Connect on Linked in

Després de l’agressió, la sospitosa va emprendre la fugida amb les ulleres i el telèfon mòbil de la víctima

A més, l’arrestada va escopir als policies i li va propinar nombroses puntades i colzades

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a una dona de 28 anys d’origen brasiler, com a presumpta autora dels delictes de robatori amb violència, lesions i atemptat a agent de l’autoritat, després d’apoderar-se d’un mòbil i unes ulleres d’un home i seguidament trencar-li un got en el front. A més l’arrestada, quan es trobava en el centre de salut per a ser avaluada, va escopir als agents i els va propinar diverses colzades i puntades.

Els fets van ocórrer el divendres, sobre les dotze del matí, en un bar del districte de Abastos de València, quan la Sala 091 va alertar als agents perquè acudiren a l’establiment, on pel que sembla una dona li hauria trencat un got al cap a un home en legítima defensa.

Ràpidament els agents es van desplaçar fins al local i allí van trobar a la dona que referia que hauria agredit a un client del bar per a defensar-se. En el lloc, els policies també van observar a un home que els va relatar que no coneixia a la sospitosa, però que pel que sembla s’hauria assegut en la taula on estava ell amb uns amics i després d’una discussió, aquesta hauria agafat un got i li ho hauria trencat en el front.

Després de les indagacions policials, els agents van conéixer que moments previs la dona es va asseure en una taula aliena on no coneixia a ningú i va agafar les ulleres de la víctima per a posar-li-les al cap. Després d’això, el propietari li va reclamar que li les retornara, però la sospitosa va fer cas omís, per la qual cosa es va iniciar una discussió entre tots dos.

Pel que sembla, en un moment de la disputa, la dona va agafar un got i li ho va trencar a l’home en el front, causant-li una ferida que posteriorment va necessitar punts de sutura. Finalment, després de l’agressió, la sospitosa es va apoderar de les ulleres i del telèfon mòbil de la víctima i va emprendre la fugida. No obstant això, l’home la va perseguir i va aconseguir recuperar les seues pertinences.

Després de conéixer el succeït, els agents van detindre a la dona com a presumpta autora dels delictes de robatori amb violència i lesions. Durant el trasllat en el vehicle policial, la dona va donar diverses colzades i genollades a la mampara de l’indicatiu i quan es trobava en el centre de salut per a ser avaluada de les lesions va començar a escopir als agents i a propinar-li puntades i punyades.

Per aquests fets, la dona a més, va ser imputada per un delicte d’atemptat a agent de l’autoritat. L’arrestada, ha passat a disposició judicial.