La Policia Nacional deté a València a una dona que va apunyalar a la seua parella en el cul

Els agents van assistir immediatament a la víctima en el lloc tapant l’hemorràgia

L’home també va ser detingut pels agents en tindre prohibició d’acostar-se sobre la dona

Agents de la Policia Nacional han detingut a València en la nit del dilluns a una dona de 39 anys, d’origen búlgara, com a presumpta autora d’un delicte de lesions, després d’apunyalar a la seua parella en el gluti amb un ganivet de cuina. Després d’assistir al ferit, d’origen romanés i de 49 anys d’edat, els agents van comprovar que la víctima tenia en vigor una ordre d’allunyament sobre la seua núvia, per la qual cosa també va ser detingut per un suposat delicte de trencament de condemna.

Els fets van ocórrer entorn de les onze i mitja de la nit, quan la Sala 091 va rebre una trucada d’un veí que manifestava que un amic seu havia sigut apunyalat per la seua parella. Els agents que van acudir al lloc dels fets, després d’accedir al domicili, van observar com la suposada agressora portava un ganivet de cuina amb una fulla de 15 centímetres ensangonat, per la qual cosa immediatament la van detindre.

Immediatament, la patrulla policial va assistir d’urgència a l’home que presentava una hemorràgia severa en el gluti esquerre, tapant-la i a causa de la gravetat el van traslladar a l’Hospital General.

Realitzades les gestions oportunes amb les bases de dades de la Policia, es va comprovar que a l’home li constava una prohibició d’acostar-se a menys de 50 metres de la dona dictada, pel Jutjat de Violència sobre la dona de València, motiu pel qual va ser detingut per un suposat delicte de trencament de condemna i traslladat a dependències de Policia Nacional.

Segons les investigacions policials, l’home no va poder sol·licitar ajuda per si mateix, ja que la presumpta agressora no li deixava eixir del domicili. Tots dos han passat a disposició judicial, constant-li antecedents policials tan sols al ferit.