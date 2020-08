La Policia Nacional deté a València un home després d’amenaçar amb un ganivet a la caixera d’un supermercat per a robar-li

Connect on Linked in

L’home va reaccionar de manera violenta tractant d’obrir la caixa registradora a colps

Agents de la Policia Nacional han detingut el dimecres en un carrer del districte de Patraix de València a un home de 55 anys, d’origen espanyol, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència o intimidació, després de pel que sembla intentar robar la caixa registradora d’un supermercat amenaçant amb un ganivet a la caixera. Es va intervindre un ganivet de 12 centímetres de fulla.

Els fets van ocórrer sobre les dues i cinc del migdia quan els agents que realitzaven labors de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren al carrer Primer de Maig en el districte de Patraix de València, on pel que sembla un home que ha eixit d’un supermercat va corrent pel carrer portant un ganivet a la mà.

Immediatament els policies es van dirigir al lloc on van ser requerits per treballadors d’un supermercat que els assenyalaven cap a una direcció.

Els agents van veure a un home marxant-se a tot córrer mentre tractava d’amagar-se el que semblava un ganivet, per la qual cosa es van dirigir a ell ràpidament per a interceptar-lo i desarmar-lo.

Els agents van esbrinar que moments abans l’home hauria entrat en un supermercat pròxim i aprofitant que la caixera tenia en aqueix moment la caixa oberta l’hauria amenaçada esgrimint un ganivet i cridant perquè li donara els diners, al que la caixera va respondre tancant ràpidament la caixa i apartant-se del lloc, per la qual cosa l’home va reaccionar de manera violenta colpejant la caixa per a intentar obrir-la, i al no aconseguir-lo va fugir del lloc ganivet en mà.

Finalment i davant tals fets, després d’una sèrie de comprovacions, els policies van detindre a l’home com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència o intimidació.

El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.