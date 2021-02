La Policia Nacional deté en un municipi de l’Horta a l’empleat d’un supermercat per estafar 5.000 euros a una dona de 90 anys

Print This Post

Hauria fotografiat la targeta bancària de la víctima aprofitant la seua posició de caixer i posteriorment hauria realitzat compres amb ella

Agents de la Policia Nacional han detingut en un municipi de l’Horta a un home de 30 anys, d’origen espanyol, com a presumpte autor d’un delicte d’estafa, després de pel que sembla fotografiar la targeta bancària d’una anciana i realitzar amb ella compres per un valor de més de 5.000 euros.

Els fets haurien ocorregut el mes de gener passat, quan una dona de 90 anys es va adonar que li havien realitzat fins a 39 càrrecs en el seu compte bancari, tots ells de compres que ella no havia realitzat i la suma total de les quals ascendia a 5.149 euros.

Els agents van esbrinar que la víctima havia usat la seua targeta bancària per última vegada en un establiment comercial, on el caixer li va oferir fer-se una targeta de sòcia amb la qual obtindre descomptes, acceptant ella. En un moment donat el caixer li va agafar la seua documentació i la targeta de crèdit i després de retindre-la una estona en el seu poder, la dona li va sol·licitar que li la retornara perquè al final anava a pagar en efectiu. Just abans de retornar-li-la, va observar que l’empleat hauria tret una fotografia de la seua targeta amb el telèfon mòbil.

Posteriorment, la dona s’hauria adonat dels càrrecs fraudulents realitzats en el compte vinculat a aqueixa targeta bancària.

Les perquisicions dels investigadors han permés relacionar a aquest empleat amb les operacions realitzades en el compte de la víctima, per la qual cosa ha sigut detingut com a presumpte autor d’un delicte d’estafa.

L’arrestat, sense antecedents policials, ha passat a disposició judicial.

Policia Nacional