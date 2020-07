La Policia Nacional deté en València a un home per abusar de la neta de la seua parella

Connect on Linked in

Agents de la Policia Nacional han detingut a València sobre les huit i mitja del matí a un home de 42 anys com a presumpte autor d’un delicte d’abús sexual, després de pel que sembla abusar de la neta de la seua parella, aprofitant que aquesta es quedava a cura de la seua iaia.

Les investigacions es van iniciar en tindre coneixement els policies que una menor, de sis anys, pel que sembla estava sent víctima d’abusos sexuals per part de la parella de la seua àvia, qui es quedava al càrrec de la seua neta mentre la mare treballava.

Durant les investigacions, els agents van esbrinar que el sospitós aprofitava mentre jugava a l’amagatall amb la menor per a pel que sembla abusar sexualment d’ella, consistint els mateixos en tocaments de les parts íntimes de tots dos.

Durant el transcurs de les investigacions, els policies van esbrinar que el presumpte autor hauria demanat a la menor que no li comptara res de l’ocorregut a la seua àvia ja que aquesta s’enfadaria.

Com a conseqüència de les investigacions, els agents van esbrinar la identitat del sospitós, que després de conéixer que estava sent buscat per la policia, es va presentar en dependències policials on va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte d’abusos sexuals.

El detingut, sense antecedents policials, va passar ahir a disposició judicial.