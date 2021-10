La Policia Nacional i la Guàrdia Civil desarticulen una organització criminal, dedicada al tràfic de drogues, que operava des d’Alginet

Connect on Linked in

S’han detingut a 8 persones per delictes contra la salut pública, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric en les localitats d’Alginet, Algemesí i Alacant

En una nau industrial d’Alginet, els investigadors van descobrir un túnel, d’uns dos metres de profunditat, el qual passava per davall de la vorera de la via pública amb l’únic objectiu d’estar connectat al subministrament elèctric públic



La Policia Nacional i la Guàrdia Civil van intervindre més de 35.000 grams de cabdells de marihuana, diferents efectes utilitzats per al bon desenvolupament i creixement de les plantes com a aires condicionats, extractors, filtres, etc…valorats en més de 100.000 euros, un vehicle d’alta gamma taxat en 80.000 euros i més de 10.500 euros en efectiu

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil, en el marc de l’operació BUBE, ha detingut a 8 persones per delictes contra la salut pública, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric en les localitats d’Alginet, Algemesí i Alacant.

El passat 2 de setembre la Unitat de Drogues i Crim Organitzat de la Policia Nacional (UDYCO) i la Guàrdia Civil de Carlet, van efectuar un registre en una nau industrial situada en el polígon nord del municipi d’Alginet. A l’interior d’aquesta nau, els investigadors es van adonar que existien tres estades ben diferenciades. Cada habitacle estava enfocat per a una funció diferent; cultiu i recol·lecció, retirada de cabdells i envasament.



En aquest registre, els agents van trobar 1.818 plantes de marihuana els cabdells de la qual ja havien sigut retirats amb un pes de 28.284 grams. Igualment, van ser intervinguts diferents efectes utilitzats per al bon desenvolupament i creixement de les plantes com a aires condicionats, extractors, filtres, etc…valorats en més de 100.000 euros. En el transcurs del registre, els investigadors van descobrir un túnel, d’uns dos metres de profunditat, el qual passava per davall de la vorera de la via pública amb l’únic objectiu d’estar connectat al subministrament elèctric públic.

Com a resultat del registre ressenyat, es van detindre a dos homes, de nacionalitat montenegrina, de 39 i 40 anys per delictes contra la salut pública, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric. Tots dos homes vivien en la nau en condicions precàries.

Els investigadors van poder verificar que la intenció dels autors era la de traslladar la substancia estupefaent a algun país del nord d’Europa.



Aqueix mateix dia, els investigadors van precedir a un altre registre domiciliari en la localitat d’Alginet i es va procedir a la detenció d’un home, de nacionalitat espanyola, de 38 anys. Simultàniament, a aquestes detencions, els agents van detindre a la ciutat d’Alacant a altres dos homes, de nacionalitat montenegrina, de 21 i 49 anys pels mateixos delictes.

Un dia després, els agents van practicar un altre registre domiciliari a la ciutat de València, trobant 10.505 euros en efectiu.

Després del transcurs de la investigació, el dia 9 de setembre, els investigadors realitzen una inspecció en un comerç de venda de productes i accessoris per al cultiu de marihuana en el municipi d’Algemesí. En aquesta inspecció, es van intervindre més de 7.000 grams de cabdells de marihuana i es va procedir a la detenció de 3 homes, de nacionalitat espanyola, de 36, 46 i 48 anys per delictes contra la salut pública, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric.

Finalment, l’operació va acabar amb 8 persones detingudes, més de 35.000 grams de cabdells de marihuana, diferents efectes utilitzats per al bon desenvolupament i creixement de les plantes com a aires condicionats, extractors, filtres, etc…valorats en més de 100.000 euros, un vehicle d’alta gamma valorat en més de 80.000 euros i més de 10.500 euros en efectiu.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Carlet, el qual ha decretat l’ingrés a la presó, sense fiança, de 5 de les persones detingudes en l’operació.