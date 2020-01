La Policia Nacional i la Guàrdia Civil desarticulen una organització criminal i desmantellen un cultiu de 3.000 plantes de marihuana a la província de València

Connect on Linked in

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil de València, en el marc de l’operació “LAVORI”, han procedit a la detenció de 6 persones d’edats compreses entre els 28 i 45 anys a la província de València.

S’han practicat 6 registres en diverses localitats de la província de València, desmantellant-se tres plantacions amb 2800 plantes i 361 quilograms, destacant l’efectuat en un xalet de grans dimensions a Chiva, on els agents van confiscar 1300 plantes de marihuana, entre altres efectes.

Fruit de les investigacions realitzades i de la coordinació operativa de la UDYCO de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de Chiva, es va formar un equip conjunt de treball de vigilàncies, seguiments i una complexa anàlisi entorn d’una organització criminal perfectament estructurada assentada a la província de València i dedicada al cultiu intensiu de marihuana a gran escala.

Una vegada identificats i localitzats, els agents van detindre a 6 integrants a València, Pobla de Vallbona i Serra.

Modus operandi

Els investigadors van esbrinar que l’organització criminal llogava un elevat nombre de xalets de grans dimensions i amb unes condicions específiques que passaven desapercebuts en diverses urbanitzacions de diferents localitats de la província de València, els quals eren condicionats, hermetizados, aïllats i ventilats a manera d’hivernacle intensiu de cànnabis sativa i vigilats permanentment pels detinguts les 24 hores del dia.

S’han realitzat 6 entrades i registres en habitatges de València, Chiva, Godelleta, Vilamarxant, Pobla de Vallbona i Serra, destacant-se el registre dut a terme en un xalet de grans dimensions situat en la localitat de Chiva (València), el qual estava plena de plantes de marihuana en el seu interior (indoor), on es cultivava la droga, es tractava i preparava en diferents fases per a la seua distribució amb un sistema de producció industrial sent intervingudes 1300 plantes de marihuana.

A més de les plantacions pròpiament dites, els agents van trobar, durant els diferents registres, múltiples efectes per al cultiu, creixement i floració de la marihuana valorats en 160.000 euros.

S’ha intervingut un total de 2800 plantes de marihuana el pes de la qual ronda els 361 quilograms i han sigut aprehesos 300 grams de marihuana seca envasada i disposada per al seu enviament, distribució i consum, material, infraestructura, estris i efectes tècnics necessaris per al cultiu, elaboració i recol·lecció i tràfic de plantes de marihuana, entre altres efectes.

Els membres de l’organització criminal composta en la majoria de la seua totalitat de ciutadans d’Europa de l’Est, amb una estructura homogènia, adoptaven importants mesures de seguretat i “contra vigilància”, emprant en les seues converses telefòniques un llenguatge convingut per a dificultar la investigació policial.

Neutralització d’olors

Per a evitar ser descoberts, l’organització criminal havien recondicionat l’ús dels xalets que llogaven dotant-los d’un avançat sistema per a neutralització l’olor de marihuana que comptaven amb sistemes nous per a evitar olors consistents en la realització de sofisticades obres amb parets i portes segellades amb espuma poliuretà i silicona amb juntes ben segellades, així com una instal·lació complexa de xarxa d’extractors, aire i filtres de carboni “per a eliminar les olors de la plantació”.

Defraudació de fluid elèctric

Els membres de l’organització estaven defraudant el fluid elèctric ja que havien manipulat els sistemes elèctrics per a no haver de fer front a l’alt cost de les factures.

Tots els xalets registrats comptaven amb “un sofisticat circuit il·legal elèctric” en el qual el corrent elèctric era subministrada a les propietats de manera il·lícita, realitzant els enganxaments mitjançant manipulacions d’anul·lació dels comptadors.

Per part de l’empresa subministradora s’està quantificant el perjudici causat, estimant-se que la defraudació podria superar els 100.000 €, així com avaluant el risc que suposaven les instal·lacions elèctriques muntades sense mesures de seguretat de cap mena.

L’entramat elèctric instal·lat per al creixement de les plantes, es va poder comprovar que estava connectat amb la línia de distribució, i que estava preparat perquè funcionara contínuament.

Material intervingut

Han sigut intervingudes 2800 plantes de marihuana, el pes de la qual ronda els 361 quilograms, i han sigut aprehesos 300 grams de marihuana seca envasada i disposada per al seu enviament, distribució i consum, material, infraestructura, estris i efectes tècnics necessaris per al cultiu, elaboració i recol·lecció i tràfic de plantes de marihuana, entre altres efectes.

Entre altres efectes, també han intervingut 3 vehicles, 10 telèfons mòbils, una màquina de comptar diners, 7442 euros en metàl·lic, una bàscula de precisió, 2 envasadores, així com nombrosa documentació d’interés per a la investigació.

El total dels efectes intervinguts tindria una valoració econòmica de més de dos milions d’euros.

L’operació ha sigut desenvolupada per la Guàrdia Civil de Chiva i la UDYCO de la Policia Nacional de València en col·laboració amb uns altres de l’Equip Territorial de Policia Judicial de Riba-roja del Túria (València), comptant amb el suport de les diferents Unitats Territorials de la Comandància de València, Usecia Companyia de Lliria, Servei Cinológico i Policia local de València i de Godelleta.

Amb aquesta operació la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat un grup organitzat dedicat al cultiu, elaboració i tràfic de marihuana en quantitats industrials.

Els detinguts i efectes intervinguts han passat a la disposició del Jutjat núm. 4 de Requena (València), el qual ha exercit la direcció judicial de la investigació, decretant l’ingrés a la presó provisional de sis dels arrestats.