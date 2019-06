La Policia Nacional i la Guàrdia Civil detenen a tres homes per robar en interior de vehicles

Connect on Linked in

Amb les targetes bancàries sostretes en els vehicles realitzaven compres inferiors a 20 € per a no haver d’introduir el pin

Agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han detingut a Alzira a tres homes de 34 i 45 anys, d’origen espanyol, com a presumptes autors d’un delicte continuat de robatori en interior de vehicles, després de forçar-los i utilitzar les targetes bancàries sostretes dels cotxes per a realitzar pagaments. Generalment realitzaven pagaments el valor dels quals no superara els 20 € per a no haver d’introduir el codi pin. Van cometre fets en diferents poblacions de la província de València, sent detinguts en un dispositiu conjunt de tots dos cossos policials.

Les investigacions es van iniciar a mitjan mes d’abril, en tindre coneixement els agents d’una sèrie de robatoris a l’interior de vehicles amb un mateix modus operandi, en horari diürn i en cotxes aparcats en els voltants de gimnasos, piscines municipals i centres comercials. Els autors fracturen el pany amb algun objecte rígid i punxant que introduïen en el pany i fent fora a manera de palanca aconseguien que saltaren els tancaments.

Els membres de l’operatiu van esbrinar que amb les targetes bancàries sostretes s’afanyaven a realitzar compres amb les mateixes per imports inferiors a 20 euros, que en la major part de les ocasions ens exigia número pin. Els agents van esbrinar que en una ocasió van utilitzar una targeta sostreta repostant gasolina per un import de 39 euros, aconseguint que els van realitzar el pagament en dos càrrecs de 19,50 € al·legant que la targeta era de la dona d’un d’ells i per això no recordava el número pin.

Els agents després de recaptar tota la informació i identificar als sospitosos, van esbrinar que cometien els fets a la província de València, sent buscats per tots dos cossos.

Els investigadors en un dispositiu de vigilància i localització establit els van detindre a Algemesí després de tornar de Cullera i realitzar càrrecs amb targetes d’una altra persona. Els agents van esbrinar que aquesta targeta pertanyia a un home que l’havia deixada en el seu cotxe perfectament tancat, i que havia marxat a la platja a donar-se un bany, i en tornar es va adonar que li havien forçat en vehicle i sostretes les seues targetes.

Els ara arrestats utilitzaven per a cometre els fets el vehicle d’un ells.

Els agents els imputen 25 delictes de robatori amb força en interior de vehicles, comesos a Alzira, Xàtiva, Ontinyent, València, Alcudia, Alberic, Almussafes, i Alginet

Els detinguts, dos d’ells amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.